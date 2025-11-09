基隆新市政大樓落腳公車修理廠舊址 林右昌任內規劃36.5億自建

基隆市府選定中正路162號的舊公車修理廠作為新市政大樓基地。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆新市政大樓在前市長林右昌2022年屆滿卸任時，將公車修理廠舊址作為新市政大樓興建基地，並經基隆市議會審查通過定案，1300坪土地為市府所有，完工後將有16000坪樓地板面積，足夠將市府所有局處員工集中辦公(不含警察局、消防局)，總工程經費約36億5000萬元；其中，向中央爭取10億元補助，其餘26億5000萬元由市府分8年編列預算支應，但最終因民進黨未繼續執政，市長謝國樑上任後推翻前朝規劃案。

基隆市政大樓現有兩棟建物，是日治時代興建的前棟(原基隆市役所)，以及戰後興建的後棟，前棟於2003年經登錄為歷史建築；隨著市政業務發展，基隆市政府大樓無法容納市府所有單位，導致部分單位必須在其他地方另租空間辦公，民眾洽公十分不便，自1990年起便有原址重建或遷建規劃新大樓的討論出現。前市長林右昌擔任市長後，規劃於中正路162號的基隆市公車修理廠舊址興建新市政大樓，2020年通過基隆市議會審查，進行遷移規劃進程。

林右昌於2020年卸任前完成興建規劃案，土地為市府自有，興建樓地板面積1萬6000坪的新市政大樓，工程總經費36億5000萬元。但2022年底市長謝國樑上任，2023年著手新市政大樓細部規劃，期間並未有更改規劃的方案，直到2025年4月基隆新市政大樓招商說明會上，宣稱因市府財政問題，改為公辦都更方式進行。目前新市政大樓興建地點暫由基隆市旅館商業同業公會承租至2026年六月，作為停車場使用。

國民黨基隆市議會黨團書記長曾紀嚴表示，新冠疫情後，營建成本大幅上漲，基隆市重大建設陸續啟動，包含基隆新市政大樓、暖暖區公所改建都更案、基隆捷運案、威海營區都更案，都是要花大錢。他認為，兩案相較下，謝國樑改弦易轍，不推林右昌主政時的自編預算興建新市政大樓，改提「公私協力合建都更」蓋新市政大樓，對此刻的市府來說，不失為是省錢又省力方式。

基隆市府現有兩棟辦公廳，圖為日治時期興建的基隆市役所(前棟)，現為辦公廳舍。 (記者俞肇福攝)

基隆市府現有兩棟辦公廳，圖為二戰結束後興建的辦公大樓。 (記者俞肇福攝)

