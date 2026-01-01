基隆新年元旦升旗 謝國樑 童子瑋同台擦出火藥味

基隆市政府元旦舉行升旗典禮，罕見市長謝國樑（中）與議長童子瑋（右）同台，兩人在元旦的發言，也隱含火藥味。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府元旦舉行升旗典禮，基隆市政府在正副市長帶領下，率市府團隊及議會議員共同參與。市府還邀請黑鳶籃球隊員一起參與升旗典禮。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府元月1日清晨在基隆轉運站舉行升旗典禮，罕見基隆市長謝國樑與甫獲民進黨徵召提名基隆市長選舉的議長童子瑋同台，兩人在致詞及受訪時，隱隱透露出火藥味，讓11月才舉行的九合一大選，在新年的第一天就出現了火藥味。

基隆市元旦升旗典禮由市府主辦，清晨在基隆轉運站大頂棚下舉行。謝國樑、副市長邱佩琳及市府一級主管都出席參與，另外，包括立法委員林沛祥、童子瑋及副議長楊秀玉等人，都齊聚一堂。市府還邀請基隆市黑鳶籃球隊隊員共同參與。

廣告 廣告

謝國樑致詞中表示，基隆正在一點一滴改變，日前市府與新北市府合作，舉行了基隆捷運先期工程開工典禮，未來捷運五堵站周圍將有非常大的轉變，帶來許多產業與就業，這是大家共同努力的結果。他強調：基隆是我們大家的家園，大家一起努力，讓城市更好、讓家更好，讓基隆持續變成更有愛的城市。

12月30日甫獲民進黨中央徵召提名參選基隆市長的議長童子瑋，則是在受訪時表示，過去幾年，基隆沒有好好地被善待，沒有好好地規畫，也看不見城市未來整體發展方向。他指出，希望大家今年再相信一次基隆，讓基隆進步，團結國家和基隆，讓老年人能安居樂業，年輕人能相信未來，大家一起努力。

市府元旦升旗典禮特別邀請視障鋼琴家許哲誠，以及團員皆為視障人士的「臭豆腐樂團」擔任演出嘉賓，透過溫暖動人的音樂與生命故事，傳遞正向力量，鼓舞人心。由於現場就在基隆港邊，世紀獅子會與鳳凰獅子會也貼心贊助熱食與熱飲，為參與民眾增添暖意。

【看原文連結】