基隆新橫濱社區接駁車雙線通車

基隆市副市長邱佩琳（中）主持新橫濱社區接駁車通車典禮，見證社區居民交通便利提升。（記者郭基生攝）

記者郭基生∕基隆報導

位於基隆市中山區的新橫濱社區聯合協會，為提供當地居民往返市區交通的便利，特別提供社區接駁車，三日舉辦社區接駁車通車典禮，基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，多位市議員也到場，與社區居民共同見證這項提升交通便利的重要里程碑。

新橫濱社區是一處新開發的大型社區，居民不斷的增加，使得交通流量驟增，經新橫濱聯合協會決議，設置社區接駁車，路線分為「市區線」及「南港線」兩條路線，最早班次清晨六點三十分發車、最晚晚間十點自南港返回基隆，估計每天可分擔約一千三百人次的交通需求，對社區交通改善大有助益。

邱佩琳在致詞時表示，新橫濱社區接駁車最初是開發單位潤隆建設公司，為降低社區開發對周邊交通影響所提出的改善措施，為讓接駁服務更貼近住戶實際需求，透過多次社區會議、問卷調查，在社區成立聯合協會，並與相關單位積極溝通協調，將原本單一市區路線，調整為「市區線」及「南港線」兩條路線。

社區接駁車正式通車後，邱副市長除了肯定社區居民與聯合協會的用心與努力，也特別感謝潤隆建設公司，捐贈並認養社區周邊「德安路口」站特色公車候車亭，並持續協助社區優化接駁車服務，她也希望未來建設公司能持續與社區合作，讓接駁巴士服務更加完善，吸引更多居民選擇搭乘公共運輸、減少自行開車，進而促成客運業者評估開闢正式客運路線，改善整體交通環境，提升居民生活便利性，達成雙贏局面。

邱佩琳也表示，市府樂見社區透過聯合協會整合意見，並與相關單位溝通協調，讓原本單一路線升級為市區線與南港線兩條路線，進一步提升居民生活與通勤便利，市府也將持續關注社區交通需求，與社區及相關單位共同努力，讓交通環境逐步改善到位。