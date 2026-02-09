基隆新門牌尺寸單一、品質遭非議 暫停安裝

基隆市府民政處表示，針對近日外界關注本市門牌安裝相關議題，市長謝國樑高度重視，並已召集民政處及政風處召開專案會議，決議暫緩門牌安裝，並因地制宜設計各種尺寸的門牌以符合民眾需求，且全面改善門牌安裝的執行情形與相關流程。市長將於下週親自會同民政處及相關單位進行實地會勘，逐一確認各項問題並研議改善方向。

民政處表示，已要求廠商暫緩新式門牌貼掛相關作業，涉及施工品質疑慮者，也將全面檢討與改善，確保後續執行符合市民期待。同時，針對已完成安裝之門牌，也將全面進行盤點與檢視，凡不符設計規範、施工品質不佳或影響使用安全者，將立即要求改善，必要時重新施作。

廣告 廣告

民政處表示，現行新式門牌只有單一尺寸，但由於民宅空間樣態多元，將依各地實際現場環境評估，調整門牌尺寸與設置形式，使其符合民眾需求，並兼顧實用性、美觀性與周邊環境的整體協調。

民政處指出，市府推動門牌更新政策，係回應市民對於老舊門牌汰換且難以辨識的需求，提升識別度與整體生活便利性，同時融入基隆在地特色元素，展現嶄新設計感。針對本次門牌裝設過程中所出現的問題，將以最嚴謹的態度全面檢視把關，確保後續每一項作業細節符合市民的需求。