基隆新門牌頻掉落遭批「落漆」 謝國樑：暫緩更換

（中央社記者王朝鈺基隆11日電）民進黨基隆市黨部執行長余睿柏今天表示，基隆市陸續更換新門牌，市府未考量基隆潮濕多雨，以雙面膠固定門牌頻頻掉落立刻「落漆」。市長謝國樑說，市府非常重視已暫緩更換。

「你家門牌掉落了嗎？」余睿柏上午在記者會表示，這句話成為市民過年前的問候語，謝國樑想更換門牌立意良善，卻僅用雙面膠黏貼新門牌，未免太過兒戲，還有尺寸不合的問題。

余睿柏說，從新聞報導，謝國樑總提到會專注市政，政策上路卻立刻「落漆」，回顧民國113年2月，綠底人行道啟用就害民眾跌倒；同年4月，人工草皮鋪設完成就被颱風吹走，遭市民質疑浪費公帑；同年6月，公益青年電動機車上路，出現排隊爭搶亂象，同年7月，二手公車一上路，連續出現拋錨及零件掉落。

廣告 廣告

余睿柏表示，這些狀況顯示基隆市政府在執行政策上缺乏專業能力，「螺絲不只鬆了，而且還掉滿地」，謝國樑所說的專注市政，完全就是空口說白話，每次都做不到。

謝國樑上午在信義市場發放1元紅包時受訪說，最近接獲市民反映門牌問題，市府非常重視，已暫緩更換門牌。要張貼門牌的位置大小不一，區分不同尺寸，未來會請區公所統計家戶的各種規格後，再以更好的工法貼上門牌，這次張貼門牌時程上不要急，務必做好讓市民感到適切。

市府副發言人林廷翰指出，尊重各界意見，市府虛心接受指教，並將持續傾聽民意，努力推動各項市政。（編輯：林恕暉）1150211