基隆旭丘指揮所 軍事古蹟轉型文化場域

記者李采霖／專題報導

原為軍事管制區的旭丘指揮所，轉型為基隆文化場域，重新整修後保留松本紀念館、日式木屋及現代新館，常設展「旭暮」紀錄旭丘指揮所的修復工程，並紀念松本虎太的貢獻，展區不僅呈現臺灣八景「旭崗觀日」的由來，全區更規劃休閒步道，讓民眾居高眺望基隆港美景，打造歷史與環境共融的空間。

了解古戰場遺跡 俯瞰基隆港區

旭丘指揮所位於基隆三軍總醫院基隆分院附近的旭丘山上，原是日據時期基隆市役所為紀念基隆築港功勞者松本虎太，經由募款籌資興建的「松本紀念館」，在二戰時由軍方徵用，後來長期位於軍方管制區範圍內，故稱之為旭丘指揮所，重新啟用的旭丘指揮所還保留門口的2個哨口，並在民國104年受登錄為基隆市歷史建築。

廣告 廣告

館內2樓為觀景絕佳處，可俯瞰基隆港全貌。除了從制高點觀察地形，民眾亦能透過展出的「法軍偵測手繪基隆港清軍砲臺及堡壘地形圖」，認識中法戰爭的歷史背景，並結合「1884年清法戰爭海戰攻守紀錄」了解當年法軍艦艇與戰略配置，為軍事迷不可錯過的亮點之一。

深化歷史連結 欣賞旭崗觀日

「松本紀念館」主體僅留存洋館建築，外觀以歐風古典拱圈與原柱式門廊為特色，窗戶採幾何矩形設計，融合20世紀初流行的古典與現代主義美學。館內展出松本虎太對基隆港工程的貢獻，並透過模型串聯基隆要塞司令部等周邊據點，深化環境與人文的歷史連結。此外，臺灣八景之一的「旭崗觀日」便在此地，天氣晴朗時，可以看見翠綠色的山景與水光相映，壯麗而雄偉。

2樓「藝職共鳴」特展，邀請藝術家用創作展現畫布上的在地風景，包含大坪海岸的翻湧浪潮、外木山的奇岩海景，以及頂漁市裡充滿人情味的市集景象，交織成港都日常的縮影，靜靜凝結在畫布上，展出至11月23日止，歡迎民眾前往觀賞地方創生的無限可能。

除展區外，旭丘指揮所還規劃旭書店、旭輕食及旭禮品，民眾可在此一邊品飲清涼飲品，一邊欣賞港灣郵輪往來的壯麗景緻；2樓露臺亦搭建帳篷遮蔭，營造悠閒氛圍，讓人盡情享受文化與美景交織的片刻時光。

松本紀念館融合古典與現代主義美學的建築風格，重現20世紀初的歷史風貌。（圖：記者李采霖攝）

旭丘指揮所入口兩座保留至今的哨口，象徵軍事管制區的過往記憶。（圖：記者李采霖攝）

旭書店與輕食空間結合書香、飲品與海景，打造舒適休憩角落。（圖：記者李采霖攝）

登高遠眺基隆港，體驗「旭崗觀日」的壯麗景緻。（圖：記者李采霖攝）

常設展《旭暮》紀錄旭丘指揮所修復歷程，串聯歷史與文化故事。（圖：記者李采霖攝）

周邊景點、參觀資訊