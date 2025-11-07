基隆明年歲入少17億有解？主計處期待中央助解套

基隆市政府明年度歲入減少17億元，市府主計處長希望中央能夠協助解套，市府屆時於追加預算中透列。（張志康攝）

基隆市政府主計處7日上午赴議會進行業務報告，主計處長賴慶純表示，基隆市政府明年的歲入，受《財劃法》修法影響，較今年減少17億元，日前主計長陳淑姿在立院答詢時，承諾將協助歲入減少的9縣市，明年度歲入不會少於今年，屆時將在明年度的追加預算中透列。

基隆市議會7日上午進行財政處、主計處及政風處的業務報告，議員關心基隆市政府明年度總預算的歲入較今年減少17億元，有何因應之道。對此，賴慶純表示，今年市府雖說統籌分配款增加73億元，但行政院將一般補助款改為競爭型，致使減少了89億元，等若歲入反倒較114年度減少了17億元。

賴慶純指出，日前行政院主計總處主計長陳淑姿在立法院答詢時，承諾包括基隆在內，今年度歲入減少的9縣市歲入不會少於114年度。市府期待短差的17億元能夠在今年底前有定案，市府會透列在115年度的追加預算。

若中央能夠為基隆補足17億元的歲入，賴慶純表示，市府將會依市政實際需求、攸關民生的優先順序，提供給包括教育經費、電動公車、殯葬所冰櫃、民政處除草等相關經費。

另外，基隆市財政級別目前為第3級，行政院主計總處每3年會調整一次各縣市的財政級別，2023年基隆市才由第4級上調為第3級，但因為《財劃法》修法影響，目前主計總處尚未公布最新的財政級別，基隆財政會停留在第3級或降回4級，還沒有最後決定。

據了解，若基隆市財政等級降回4級，則基隆市獲中央補助的項目，基隆市的縣市自籌款比例將可較第3級的縣市更低，但確切的比例還有待行政院的進一步公告。

