基隆明年舉債攀升 議員質疑財政紀律倒退

市議員陳冠羽質疑明年舉債攀升，財政紀律倒退。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議會今天開始審查基隆市2026年總預算，歲出260億餘元、歲入237億餘元，明年增加舉債22億元，市議員指市長謝國樑承諾不新增債務，擔心造成財政紀律倒退。基隆市政府表示，由於中央補助款持續處於變動狀態，為弭平歲出與歲入，會根據資金狀況調度舉債額度。

基隆市議會今天聯合審查會，審查基隆市明年度總預算，財政處長謝妙蓮指出，今年歲入歲出短差22億元，將舉債支應，預估明年底1年以上公共債務餘額為72億餘元，占總預算金額的22.88％。

主計處長賴慶純表示，明年預算以年度施政重點必須優先實施，各機關經常業務須繼續辦理的，優先編列。其中教育科學文化支出79億餘元占30.61％，社會福利支出52億餘元占20.20％，一般政務支出51億餘元占19.73％。

市議員陳冠羽認為，市府明年新增舉債高達22億元，總舉債規模達到72億元，財務結構令人深感憂慮，謝國樑曾多次公開允諾嚴守財政紀律、不會增加舉債，前市府卸任前負債降至67億元，明年舉辦總額達72億元，令人擔憂財政紀律倒退。

市長說中央補助款減少，本應優先保障的學生營養午餐、校舍改建、公車汰舊換新等公共重要項目，卻未獲足額編列，他質疑舉債究竟因應了哪些項目？要求市府明確說明新的具體用途與後續財政規劃，避免基隆重回高負債的老路。

對此，市府財政及主計處表示，明年舉債22億元弭平歲入與歲出短差，實際債務舉借，要依各單位執行情形及市府資金狀況決定，由於目前《財劃法》中央補助款的狀況不明朗，市府僅能依暫估數編列。

市府主計處長賴慶純說明預算籌編原則。(記者盧賢秀攝)

