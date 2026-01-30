基隆春節台62出口易壅塞 88條國道客運6折優惠

（中央社記者王朝鈺基隆30日電）公路局預估基隆地區春節期間，台62線安樂端出口處易壅塞，公路局並協調88條國道客運路線，推出票價6折優惠，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具。

交通部公路局台北市區監理所所長戴邦芳今天在記者會表示，公路局協調多家業者，在春節期間推出88條國道客運路線，從過往票價85折大幅調降至6折優惠。

戴邦芳說，業者另提供轉乘在地客運優惠，舉凡搭乘國道客運、台鐵及高鐵於10小時內使用電子票證轉乘在地客運，可享有基本里程（或1段票）免費優惠，另轉乘指定幸福巴士路線則可以免費搭乘。

公路局北區養護工程分局交通管理控制中心副主任江堅銘指出，春節期間基隆地區預估有4波車潮，首波從2月13日下午5時至2月16日上午，台62線安樂端出口處，易受台2線基金公路壅塞回堵，及台2線福隆、鼻頭路段會有較多過境車流。

江堅銘說，第4波北返車潮則自2月20日下午至2月22日，出現於台2線、台62線國道1號大華系統等周邊要道，屆時台2線福隆路段會在兩側路肩以交通錐圍設人行道，並禁止臨停，另以號誌調控等措施，建議用路人過了福隆路段後，改行駛台2丙線。

另外，江堅銘表示，台62線安樂端出口與基金二路是通往北海岸的交通樞紐，此路段也易壅塞，交通號誌時相將從5個改為4個，並於上午9時至晚間9時監控周邊停車場，透過警廣、資訊可變標誌等，發布停車場車位訊息，另在瓶頸路段延長綠燈秒數。（編輯：張銘坤）1150130