基隆智慧科技園區專案會議 召開

▲基隆智慧科技園區即將啟動都市計畫變更，北五堵未來是基隆接軌大臺北地區的產業新門戶。（圖：基市府提供）

基隆市長謝國樑日前由主持召開「基隆智慧科技園區專案會議」，並由都市發展處報告階段性規劃成果方案。該處強調此次會議聚焦討論都市設計、土地使用，以及市府透過都市計畫變更與市地重劃後取得土地的開發策略。未來更打造北五堵為基隆接軌大臺北地區的產業新門戶。

在土地使用部分，謝國樑特別引述香港「國際金融中心（IFC）」與「環球貿易廣場（ICC）」的開發案例，1998年落成的「國際金融中心（IFC）」為金融核心地標，2010年落成的「環球貿易廣場（ICC）」除金融商務外，進而結合外環住宅開發複合型態，亦符合「捷運導向發展（TOD）」理念，後續本計畫可參考ICC開發案產業、住商配置比例，將商務辦公、科技研發、居住與休閒機能高度整合於捷運周邊。都發處後續將納入參考，並依會議討論內容，更近一步深化都市計畫。

有關SB18站捷運開發區的策略，謝國樑表示未來應持續徵詢捷運站周邊地主合作開發意願，確保在捷運施工期程無虞下整合開發。同時，透過捷運聯合開發，不僅能提升土地利用效率、促進都市更新，更能挹注捷運建設所需資源，形成交通建設與都市發展的良性循環，未來，捷運開發將不僅是交通工程，更是城市進化的契機，藉由便利交通與多元生活機能的結合，打造更宜居的生活圈，進一步提升基隆的城市競爭力。

就都市設計上，謝國樑強調因應基隆多雨氣候，建築設計時可選用適合在地氣候之建材，方秘書長進一步表示基隆「有山有河」的在地特色，開發建築時可評估透過景觀平台規劃與河岸景觀連結，形塑建築與自然環境和諧共生，並評估導入立體垂直綠化設計，營造綠意盎然的都市氛圍。

都市發展處處長謝孝昆表示，基隆捷運SB18站（北五堵）將成為本市產業轉型與城市發展的核心關鍵，目前都發處正加速處理各項關鍵議題，並將持續透過定期會議研討深化。

謝孝昆表示，推動期程方面，該計畫於114年4月完成公告徵求意見，並於114年5月、8月辦理地方座談會取得地方共識，逐步累積階段性成果方案，預計今(115)年提出都市計畫草案辦理公開展覽與說明會後，進入都市計畫法定程序，打造北五堵地區為基隆接軌大臺北地區的產業新門戶。