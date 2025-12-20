基隆暖暖人行工程 明年1月動工

基隆市暖暖區源遠路第二期人行環境改善工程，將於明年1月底前開工。（張志康攝）

基隆市政府持續推動人行環境改善工程，市府工務處表示，暖暖區源遠路第二期工程，將自明年1月底前開始施工，可望於11月左右完工。工程總經費近4千萬元。

工程包括碇內加油站到暖碇路口的源遠路段，以及碇內國中前的源遠路152巷，可與碇內國中通學步道改善連成一線，也能串連今年9月完工的一期工程。

施工內容包括新建人行步道、拓寬既有的人行步道、改善碇內加油站前的道路標線設計，也讓紊亂的電力纜線能夠下地，同時在周邊社區出入巷口設計左轉專用道，解決現行轉彎車阻礙主線車流的問題。

日前舉行的施工說明會中，民眾曾反映，農曆年前為營業高峰，盼能安排於年後動工；若工程施作範圍涉及店家門口，至少應提前一周告知，以利業者因應；另有民眾希望市府規畫臨時停車空間，便利短暫停車採買。

工務處表示，工程將分段進行，先施作源遠路152巷部分，主線規畫農曆年後再施工；地方關切的停車問題，已規畫路邊汽、機車停車格。

無黨籍議員陳冠羽強調，請市府務必遵守在施工到各店家前方時，至少提前一周通知的承諾。另針對源遠路226巷口排水不良及沿線臨停、停車秩序問題，民眾同樣期待能透過這次工程一併改善。