基隆暖暖源遠路二期施工 明年1月啟動人行步道改善

基隆市政府持續推動人行環境改善工程，暖暖區源遠路第一期工程今年9月甫完工未久，日前進行第二期工程的施工前說明會，蒐集在地民眾意見。市府工務處表示，這項工程的總經費近4千萬元，將自明年1月底前開始施工，若沒有意外，可望於11月左右完工。

為推動「行人友善」政策，基隆市政府陸續在各行政區推動人行環境改善工程。其中，連接基隆到瑞芳的暖暖區源遠路，第一期工程今年9月才完工啟用，第二期工程便於10月底決標，日前向在地居民舉辦施工前說明會，說明工程規畫，並預計在明年1月底前開始施工。

這項工程總工程經費達3912萬元，工期預估需要9個月，將針對碇內加油站到暖碇路口的源遠路段，以及碇內國中前的源遠路152巷進行，除可與先前完成的碇內國中通學步道改善連成一線外，也能夠串連今年9月完工的一期工程。

施工內容包括新建人行步道、拓寬既有的人行步道、改善碇內加油站前的道路標線設計、也讓紊亂的電力纜線能夠下地，同時在周邊社區出入巷口，設計左轉專用道，解決轉彎車阻礙主線車流的現行問題。

日前進行的說明會中，在地民眾反映，農曆年前為營業高峰期，盼工程能安排於年後動工，以降低對營業的影響，另外，若工程施作範圍涉及店家門口，市府或施工廠商至少應提前一周告知，以利業者預作因應與調整。再者則是希望市府能夠在工程中規畫臨時停車空間，便利民眾短暫停車採買。

工務處表示，工程將採分段施工方式，先行施作源遠路152巷部分，主線則規畫於農曆年後再行進場施工；針對地方關切的停車問題，工程已規畫畫設路邊汽、機車停車格，以兼顧通行需求與周邊商業活動。

無黨籍議員陳冠羽強調，請市府務必遵守施工至店家前方至少提前一周通知的承諾，並縮短工期跟範圍、降低交通影響。另針對源遠路226巷口排水不良及沿線臨停、停車秩序問題，地方亦期待能透過本次工程一併改善。

