基隆暖暖溪冒大量白色泡沫 八堵抽水站緊急停抽追查源頭

基隆暖暖溪今（18日）上午被民眾發現水面漂浮大量白色泡沫，台灣自來水公司第一區管理處獲報後，已要求八堵抽水站緊急停止取水，新山淨水場改用新山水庫水源供應，暖暖淨水場目前不受影響。環保局則在現場採集水樣化驗，並積極追查汙染來源。

基隆暖暖溪今天上午水面漂浮大量白色泡沫。（圖／議員連恩典提供）

國民黨籍市議員連恩典今天上午7時接獲民眾通報，指水源橋下方的暖暖溪水面上漂浮著大量白色泡沫，擔心河水及自來水會受到影響，隨即通報台灣自來水公司第一區管理處及環保局。水公司一區處副處長陳昭賢表示，接獲通報後便立即趕到現場，由於事發現場在八堵抽水站上方，已要求八堵抽水站緊急停抽，短期內不會影響民眾用水。

環保局接獲通報後也立即趕到現場，除採取現場水樣外，也展開汙染源的稽查。據了解，汙染來源來自於水源橋下的雨水排水管，環保局現場認為汙染物疑似是消防泡沫，但由於該處排水管是附近民眾的生活汙水排放管道，也不排除是民眾的生活汙水，目前正展開汙染來源的排查。

市議員連恩典說，暖暖溪兩年前也發生過類似事件，當時白色泡沫覆蓋整條河面，風吹來還有泡沫飛揚。他認為在基隆自來水好不容易恢復正常的現在，卻又發生類似事情，市府及經濟部、水利署等單位，應該要嚴格檢視基隆河及支流沿岸可能產生汙染的廠商，避免類似事件再度發生。

