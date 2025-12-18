基隆暖暖溪出現異常泡沫 民眾：水又被汙染.很擔心

基隆市 / 綜合報導

基隆河上游處的暖暖溪今(18)日清晨竟發現大量不明白色泡沫漂浮在河面上，讓附近民眾全都嚇壞了，相關單位獲報後已經拉起攔油索並進行採樣，而這堆泡沫從何而來，經過追查，在今日凌晨有住宅電線燃燒，基隆市消防局為了滅火才會開啟化學泡沫系統，對此消防局則澄清，泡沫僅試水5秒鐘不足造成溪水大面積汙染。

平靜流淌的河水上竟飄著大量不明白色泡沫，放大畫面仔細看，河面更因為泡沫遮蔽難以看清底部，放眼望去整條溪流宛如變成牛奶河，這裡是基隆河上游的暖暖溪，今日清晨有目擊民眾發現溪水異樣，全都嚇壞了，附近民眾說：「會啊當然會怕啊也會很擔心，畢竟是自己要喝的水。」

看到河水漂流白色泡沫民眾人心惶惶，全是因為基隆河上個月27日發生油污染事件，影響基隆和新北汐止兩地十幾萬戶的自來水用水，就怕下游處的抽水站水源再受到汙染讓民眾再次無水可喝，議員獲報後緊急聯繫相關單位。

基隆市議員連恩典說：「第一時間先通知環保局，再請他們也通知自來水厰，我想應該在這麼短的時間，應該還沒有拉到取水口，那還好及時發現。」好在相關單位及時到場處理，環保局人員也緊急拉起攔油索並採樣，阻止水流再往下游流動，水公司人員也火速更換水庫水源。

自來水公司副處長陳昭賢說：「收到訊息之後馬上就把這個八堵抽水站的這個抽水，把它停止改成新山水庫的水源，基隆河的部分我們也會採水樣，確定這個水源的水質符合規定之後，我們才會再續抽這個基隆河的水。」

不過這堆泡沫到底從何而來，經過追查，在今日凌晨2點多基隆市暖暖街281巷因為有住宅電線燃燒，基隆市消防局為了滅火才會開啟化學泡沫系統，但基隆市消防局也澄清，泡沫僅試水5秒鐘不足造成溪水大面積汙染，目前環保局也已經採集水樣進行送驗，至於是否為消防救災的殘留物，還是有人趁亂偷排廢水，還有待環保局進一步釐清。

