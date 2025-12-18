基隆暖暖溪出現白色泡沫 環保局布置攔油索並進行採檢
▲暖暖溪出現白色泡沫，環保局人員現地勘查採檢。（環保局提供）
繼日前廢油汙水汙染基隆河後，暖暖溪親水公園附近河面18日又被發現白色泡沫，環保局接獲通報後，除立即聯絡自來水公司外，並派員趕赴現地勘查。
環保局採檢人員於上午7點24分到達現場後，立即採樣檢驗，經檢測水質pH7.05、水溫20.1、導電度、溶氧6.9mg/L，重金屬試紙無檢出，已採集水樣將送實驗室進一步檢測與化驗。
環保局局長馬仲豪表示，經初步勘查白色泡沫為沿岸雨水排水管排出，該排水管為匯流暖暖街生活污水後排放到暖暖溪，目前現場已無白色泡沫，而環保局人員到場後，也立即布置攔油索管制污染物不再擴大，避免白色泡沫逸散。
另外，環保局人員也執行循線調查，並巡查社區消防設備、洗車業者等，尚未發現可疑行為人。目前，只發現暖暖衛生所前方有消防救災後所產生的白色泡沫。
環保局表示，接獲通報後，該局第一時間組成專案小組，正分組沿線追查相關可疑污染源。
環保局指出，隨著時代變遷，基隆河流經密集住宅區、工業區等可能發生污染，影響河川水質區段，八堵抽水站取水口位於上述地點下游，該取水口位置建請水公司進行更移評估，確保並優化基隆地區用水安全。
