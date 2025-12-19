基隆暖暖溪漂大量泡沫 基市：污染源疑消防滅火泡沫

一邊散步、一邊巡看暖暖溪，社區兼河川巡守隊隊長戴大哥指著暖暖溪說，現在溪水已經乾浄，但18日清晨看到大量泡沫嚇一跳。

暖暖居民戴先生表示，「有人通知我，我趕快下來，下來以後趕快先拍照，然後有一群人到橋下來，我就帶他到對岸去取樣。」

記者詢問「這樣會不會擔心喝的水不乾淨？」暖暖居民王先生回應，「也沒辦法啊，我們也不夠力，對吧。」

環保局人員立即處理設置攔油索，台水公司停止八堵抽水站取水，改換新山水庫供水。市府19日說明，初步勘查白色泡沫是從雨水排水管排出，白色泡沫很大可能是救災泡沫。

公視新聞記者林曉慧報導，「暖暖溪18日清晨被民眾發現河面有大量泡沫，經過環保局初步認定，極有可能是18日半夜在暖暖衛生所所在的巷弄電線起火，消防隊派員救災所導致。」

基隆市環保局長馬仲豪說：「暖暖的這個衛生所前方，有這個消防救災後所產生的白色泡沫。」

環保局表示，已將相關檢體送相關的第三方檢驗機構。消防局強調，當時為避免波及民宅，以泡沫水線滅火，使用泡沫都符合標準。

基隆市消防局長游家懿回應，「都必須要經過內政部符合所謂的環保跟所謂的無毒的標準，它才能夠進口到市面上來做販售，然後來提供我們來做救災上的使用。」

市府表示，採樣檢驗結果出來會立即向外界報告，若真的是消防泡沫，將請示環境部，是否救災也要開罰。而對於有民眾表示，5年前也有白色泡沫，環保局說，因時間已久，將再調查清楚。