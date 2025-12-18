基隆暖暖溪白色泡沫查無油污及重金屬 疑社區消防設備破漏

基隆市環保局人員前往採水樣檢測，初驗沒有油污。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市基隆河上游暖暖溪今天上午出現大量的白色不明泡沫，基隆市環保局人員前往勘查取樣檢測，初步發現沒有油污，也未檢出重金屬，懷疑可能是社區消防設備破漏，不過沒有追查到污染源。

基隆市環保局指出，今天上午7點24分派員到現地勘查，立即佈置攔油索管制污染物不再擴大，避免白色泡沫逸散。現場檢測水質pH7.05、水溫20.1、導電度、溶氧6.9mg/L，重金屬試紙無檢出，初步檢測沒有油污，後續送實驗室進行進一步檢測與化驗。

環保局指出，該白色泡沫是暖暖溪岸雨水排水管排出，是收集匯流暖暖街生活污水後排放至暖暖溪，環保局懷疑白色泡沫是社區消防設備破損所致，但派員循線調查社區消防設備、洗車業者等，沒有發現有排放污染行為，環保局已組成專案小組，現正沿線追查相關可疑污染源。

環保局指出，基隆河流經密集住宅區、工業區等可能發生污染，影響河川水質區段，八堵抽水站取水口位於上述地點下游，也請自來水公司評估更移取水口位置，確保並優化基隆地區用水安全。

暖暖溪佈設攔油索，防止白色泡沫擴散。(記者盧賢秀攝)

