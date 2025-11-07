基隆暖暖興隆街土石崩落 雙向交通中斷
基隆市暖暖區興隆街通往新北瑞芳四腳亭方向，7日午間突然發生道路邊坡土石崩落，大塊的土石掉落路面，造成興隆街交通中斷。所幸事發時沒有人車經過，也沒有人員傷亡，現場已經拉起封鎖線禁止人車通行。
基隆市近期陰雨不斷，雖說7日已經放晴，但先前連日雨勢都讓山區的含水量大增。事發現場是基隆市暖暖區過港通往新北市瑞芳四腳亭的道路，一邊是山坡，另一側就是基隆河岸。據了解7日午間不確定何時，出現土石崩落，有大片土石及邊坡上的樹木掉落，將興隆街雙向道路覆蓋，所幸事發當下沒有人車經過，也沒有人員受傷。
在地的過港里長陳清池表示，7日上午還有派出除草工班在該路段進行除草工作，直到11時30分左右除草工作告一段落才離開。執料午間就發生土石崩落的意外，還好除草工班都已經離開。
事發現場因為土石崩落，目前處於道路中斷，警局也拉起封鎖線禁止人車通行。基隆市工務處表示，已經接獲通報，派遣人員現場勘查，將盡力先搶通道路，提醒民眾提早改道並注意安全。
