基隆暖暖興隆街邊坡仍有巨石裂開 颱風後評估開放時程
〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市暖暖區興隆街昨天道路邊坡坍塌，土石滑落造成交通中斷，市府工務處已將土石清理完成，市府今天與專業單位人員前往現場勘查，發現山坡還有浮石，且有塊12米高的巨石有裂縫，市府將以破碎機進裂解岩塊再分批清運，持續封閉道路，颱風後再檢討評估開放時程。
此外，受邊坡坍塌影響造成水管破裂，上方有41戶停水，自來水公司緊急先以水車送水，預計明天(9日)土石清理安全無虞後進場修復。
工務處已清運80立方公尺坍方土石，道路初步搶通，工務處今天與台灣省土木技師公會基隆辦事處長江枝煌、基隆市水保服務團副團長林石源技師及專業施工團隊現場勘查，起重機吊掛人員到上方觀察山坡岩體，發現還有多顆大石塊可能崩落。
工務處長簡翊哲指出，邊坡上大概在30公尺左右高的地方，有一些浮石，4、5顆較大顆，還有7、8顆小顆的，有掉落的危險，必須想辦法把它清除；邊坡最上方還有1塊約12公尺高的大石頭，已經有節理開裂約20公分左右，有掉落風險，必須吊機具上去裂解、清除。近日有颱風外圍環流的影響，會先把浮石清除，颱風後再處理最巨大的石頭，興隆街還是持續封閉，暖暖到新北市瑞芳要改走源遠路。
市議員連恩典、陳冠羽表示，除了巨石清除之外，水管也砸破了，上方住戶沒水可用，經協調水公司允諾先派水車供水，再儘速修復恢復民生用水。由於上方巨石清除較麻煩，為安全封路可能會農曆年後，民眾通行必須繞路。
