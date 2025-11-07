基隆暖暖興隆街邊坡「巨石崩落」 阻斷交通畫面曝光

即時中心／潘柏廷報導

基隆市暖暖區興隆街邊坡，今（7）日發生一起巨石崩落事件，導致雙向交通受阻，疑似是日前多日下雨有關，再加上今日太豔陽緣故才造成事故；所幸，目前無人受傷受困，基隆市工務處也已通知廠商前往處理，相關畫面也隨之曝光。

基隆市議員連恩典表示，由於接獲民眾通報說興隆街有坍方，他便趕到現場，幸好都沒有人車傷亡；當下已通知工務處，至於警察局、消防隊員也都立刻到現場處理。

他認為，這麼大的岩盤掉下來跟這幾天下雨有關係，再加上因為太陽太熱導致坍方，雖然路面要清理，但是否要評估能不能土石會不會繼續掉下來，就要請專家來看是不是要繼續開放道路。

基隆市暖暖區興隆街邊坡，今（7）日發生一起巨石崩落事件。（圖／民視新聞翻攝）

