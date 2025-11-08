基隆暖暖邊坡坍塌清160噸土方 持續封路至鳳凰颱風後
基隆市暖暖區興隆街7日下午發生道路邊坡土石坍塌意外，雖然工務處已於7日晚間10時左右，將路上的土石清理完成，但因為邊坡上有浮石及可能繼續坍塌的大石塊，初步估計將會持續封路到鳳凰颱風影響結束之後。
工務處8日上午邀集台灣省土木技師公會基隆辦事處江枝煌處長、基隆市水保服務團副團長林石源技師及專業施工團隊現場會勘研究，並由起重機吊掛人員方式觀察岩體及節理，以掌握邊坡穩定情形。
工務處長簡翊哲表示，截至7日晚間，工務處已經清運約莫80立方公尺約160噸的土方，完成了道路上坍塌土石的清運工作，8日上午調集130、50及20噸吊車3台及50、30、17型挖土機（含破碎機）3台協同吊掛作業。透過吊車將人員送到坡頂勘查，發現邊坡約30公尺高的地方，有部分浮石，後續有掉落的危險。為此，工務處會先進行清除作業。
另一方面，在邊坡的最上方還有一顆約莫12公尺高的石頭，已經出現節理開裂，工務處也將把大型機具透過吊掛等方式進行清運。避免後續可能造成危險。再加上下周鳳凰颱風可能侵襲台灣，因此興隆街短期內會持續封閉，最少會封閉到鳳凰颱風影響結束。
另外，由於7日土石坍塌時，將興隆街埋設的自來水管砸破，造成後方山區41戶供水出現問題，台灣自來水公司第一區管理處表示，將先以水車因應民生用水，預計9日上午進場維修。
國民黨籍議員連恩典表示，感謝市府積極處理興隆街坍方現場，希望後續山坡浮石及自來水的供應等兩個問題能夠盡快解決，也請在地民眾多點耐心，確保安全之後才能恢復通行。
其他人也在看
造型致敬許光漢挨酸「哪來自信」 劉和然：謝謝提醒、虛心接受
2026新北市長選戰提前開打！繼民進黨立委蘇巧慧表態參選後，國民黨新北市副市長劉和然昨日（11/6）正式發布個人「定裝照」，宣布「準備好了」，展現參選氣勢。不過，其中一套造型致敬向藝人許光漢，引發網路熱議，被網友狂酸「哪來的自信？」對此，劉和然今（11/7）親上火線回應，表示感謝所有意見，未來會繼續用創意方式讓市政更貼近市民生活。太報 ・ 1 天前
鳳凰颱風來勢洶洶！林保署示警：花蓮「恐有新堰塞湖」
生活中心／李明融報導中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測指出，其暴風圈最快下週觸台，從目前模擬路徑來看，南台灣將率先受到衝擊，其中高雄、台南與澎湖三地的暴風圈侵襲機率最高，已達六成以上，在東北季風影響恐會有共伴效應，氣象署預估東部山區雨量達500毫米以上，林保署評估，「最嚴重的模擬情況是雨量800毫米時，有可能出現新崩塌形成新堰塞湖」，且在形成的24小時內潰決，林保署今天（8日）已將新堰塞湖模擬的警戒範圍送給花蓮縣府，供地方評估撤離戶數。民視 ・ 12 小時前
北市公車自撞施工告示牌釀3輕傷 警：駕駛稱恍神
（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北8日電）台北市松江路交叉路口今天發生1輛公車車禍意外，警方初步清查疑公車駕駛恍神自撞路面施工告示牌，釀3傷，包含1名女乘客及2名幼童，傷勢不重，肇事原因待查。中央社 ・ 13 小時前
陽柏翔回台出賽想打「漂亮安打」 盜壘抓節奏成課題
（中央社記者謝靜雯桃園8日電）旅日樂天金鷲隊野手陽柏翔回到家鄉台灣出賽，交流賽首戰在家人面前打出內野安打，他表示因太想表現反而打不好，「希望今天有漂亮的安打」，知道腳程是優勢、盜壘抓起跑節奏成明年課題。中央社 ・ 12 小時前
台北市新聞記者俱樂部頒發會員子女獎學金
【民眾新聞葉柏成台北報導】台北市新聞記者俱樂部一一三學年度會員子女獎學金頒獎典禮，今〈8〉日在台大校友會館舉行 […]民眾日報 ・ 12 小時前
基隆市暖暖區興隆街道路邊坡仍有浮石 道路持續封閉
記者郭基生／基隆報導 基隆市暖暖區興隆街發生道路邊坡坍塌事件，造成土石滑落影響通行，…中華日報 ・ 9 小時前
教育界賀90大壽 黃昆輝：鼓勵教師最終是學生受益
（中央社記者陳至中台北8日電）教育界人士今天一同慶祝「台灣現代教育行政學之父」黃昆輝90歲大壽。黃昆輝回憶擔任台灣省教育廳長時，在10天內解決考績獎金不公的問題，藉由鼓勵教師，最後受益的仍是學生。中央社 ・ 14 小時前
基隆暖暖興隆街邊坡仍有巨石裂開 颱風後評估開放時程
基隆市暖暖區興隆街昨天道路邊坡坍塌，土石滑落造成交通中斷，市府工務處已將土石清理完成，市府今天與專業單位人員前往現場勘查，發現山坡還有浮石，且有塊12米高的巨石有裂縫，市府將以破碎機進裂解岩塊再分批清運，持續封閉道路，颱風後再檢討評估開放時程。自由時報 ・ 11 小時前
花蓮0403震災中繼屋落成 內部曝光 預計12月拎包入住
花蓮縣政府今天在美崙林園公園旁舉行「0403震災中繼屋落成典禮暨傢俱家電捐贈儀式」，組合屋配有冷氣等家電與生活家具，達成「拎包入住」目標，預計12月陸續搬遷入住。中時新聞網 ・ 13 小時前
業績狂！ 黃仁勳赴台積台南三奈米廠 喊話鼓勵「加油」
輝達執行長黃仁勳，今(7)日下午抵達台南，這是他今年第4次來到台灣。黃仁勳表示，因為業績非常強勁，因此要來向好夥伴台積電表達鼓勵，同時也證實自己將參加，台積電的年度運動會。專家認為，黃仁勳是想藉此確保...華視 ・ 12 小時前
環境部綠領人才培育課程超夯 126名額全部額滿
為推動淨零綠生活教育扎根，環境部首度結合行為科學推出「一一四年度淨零綠生活綠領培育課程」。課程自今（八）日起，連續三個週末舉辦，每期為期兩天、共計十二小時，結合理論講授、案例解析與實務演練。本課程自十月七日開放報名，三梯次共一二六個名額，一週內即報名額滿。環境部表示，由於推廣民眾落實綠色生活涉及行為的改變，不同於其他環境議題，「淨零綠生活」跨足行為科學領域，因此課程主題鎖定「行為設計與思考訓練」，透過「行為改變決策與消費心理」、「行為科學演練」及「政策與綠生活服務企業案例」三大單元，協助學員深入洞察綠色行為背後的阻礙。課程不僅在於理論傳授，更強調「工具帶走即用上」的行動實踐能力，期待每位學員回到工作與社群中，成為推動淨零綠生活的關鍵推手。環境部長彭啟明致詞說明，行政院核定 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
光寶科技創辦人設「恩慈愛鄉獎學金」捐贈2600萬元嘉惠學子
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】「恩慈愛鄉獎學金」頒獎典禮今8日在新港文教基金會舉行，光寶科技集團創辦人宋恭源、台灣好報 ・ 13 小時前
沒有儲能 風光發電恐成災難？
「追逐風，追逐太陽…」國民歌王周華健以這首《心的方向》風靡4、5、6年級生，時隔信傳媒 ・ 12 小時前
光寶創辦人宋恭源伉儷捐股設立恩慈愛鄉獎學金 扶助嘉義新港子弟
光寶科技集團創辦人宋恭源與夫人阮豊瑛心繫故鄉新港的教育，慨捐個人持有光寶科技股票15萬股（市值約新台幣2600萬元）委由新港文教基金會設立「恩慈愛鄉獎學金」，以「拔尖扶弱、教育均等」為理念，每年提供就讀嘉義高中、嘉義女中及嘉義高工符合資格新港兒女每人3萬元獎學金。8日在新港文教基金會舉辦首屆獎學金頒自由時報 ・ 13 小時前
颱風鳳凰逼近 花蓮災區初步警戒範圍逾2700個門牌
（中央社記者張祈花蓮縣8日電）颱風鳳凰預計下週影響台灣，花蓮堰塞湖災區提高警覺，花蓮縣府依目前林保署劃設警戒範圍，套出2720個門牌，正在清查戶籍資料。水利署預布抽水機、挖土機、消波塊及太空包。中央社 ・ 12 小時前
鳳凰颱風逼近！花蓮恐再現「新堰塞湖」 最慘24小時內潰決
鳳凰颱風逐步接近台灣，中央氣象署預估未來幾天可能與東北季風產生共伴效應，花蓮地區恐迎來500至800毫米的超大豪雨。林保署指出，在極端情況下若雨量達800毫米，馬太鞍溪上游恐再度出現崩塌，形成新的堰塞湖，一旦潰決，可能在24小時內引發嚴重洪患。中天新聞網 ・ 12 小時前
情侶吃IKEA牛排狂吐瀉照片曝光 食安處要查了
情侶吃IKEA牛排狂吐瀉照片曝光 食安處要查了EBC東森新聞 ・ 12 小時前
鳳凰最快36小時強度達顛峰！專家曝「最新路徑」：恐登陸台灣陸地
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，預期鳳凰西進過程可望持續增強，未來36-48小時強度將達顛峰，進一步增強為強烈颱風機率高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 23 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前