基隆暖暖邊坡坍塌清160噸土方 持續封路至鳳凰颱風後

基隆市暖暖區興隆街7日下午發生道路邊坡土石坍塌意外，雖然工務處已於7日晚間10時左右，將路上的土石清理完成，但因為邊坡上有浮石及可能繼續坍塌的大石塊，初步估計將會持續封路到鳳凰颱風影響結束之後。

工務處8日上午邀集台灣省土木技師公會基隆辦事處江枝煌處長、基隆市水保服務團副團長林石源技師及專業施工團隊現場會勘研究，並由起重機吊掛人員方式觀察岩體及節理，以掌握邊坡穩定情形。

基隆市暖暖區興隆街7日下午發生土石坍塌意外，基隆市政府工務處8日上午已經展開邊坡浮石清理作業。但為維護安全起見，興隆街將至少封閉到鳳凰颱風影響結束。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

工務處長簡翊哲表示，截至7日晚間，工務處已經清運約莫80立方公尺約160噸的土方，完成了道路上坍塌土石的清運工作，8日上午調集130、50及20噸吊車3台及50、30、17型挖土機（含破碎機）3台協同吊掛作業。透過吊車將人員送到坡頂勘查，發現邊坡約30公尺高的地方，有部分浮石，後續有掉落的危險。為此，工務處會先進行清除作業。

另一方面，在邊坡的最上方還有一顆約莫12公尺高的石頭，已經出現節理開裂，工務處也將把大型機具透過吊掛等方式進行清運。避免後續可能造成危險。再加上下周鳳凰颱風可能侵襲台灣，因此興隆街短期內會持續封閉，最少會封閉到鳳凰颱風影響結束。

另外，由於7日土石坍塌時，將興隆街埋設的自來水管砸破，造成後方山區41戶供水出現問題，台灣自來水公司第一區管理處表示，將先以水車因應民生用水，預計9日上午進場維修。

國民黨籍議員連恩典表示，感謝市府積極處理興隆街坍方現場，希望後續山坡浮石及自來水的供應等兩個問題能夠盡快解決，也請在地民眾多點耐心，確保安全之後才能恢復通行。

