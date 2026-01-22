基隆暗夜惡火釀兩死四傷！ 疑「這原因」釀禍延燒迅速

社會中心／陳崇翰、馬聖傑、劉毓琦 基隆報導

一場暗夜大火，造成兩死四傷的悲劇！基隆安樂區一處大型社區"台北生活家"，昨天深夜竄出惡火，起火點在住宅二樓，由於屋內的雜物堆積如山，導致火勢一發不可收拾，救援行動也因為雜物而受阻！在搶救過程中，仁愛消防分隊的小隊長詹能傑，三度衝進火場救人，甚至把氧氣面罩摘下，給民眾使用，最後不幸殉職。

社區大樓濃煙密布，幾乎伸手不見五指！眼前所見之處，都是濃濃白煙，消防弟兄把握時間，挺進火場救援，把受困火場的民眾帶出來。虛弱的躺在擔架上，戴上氧氣罩，濃煙竄升速度太快，大大增加搜救困難。

有人幸運獲救，但還有住戶受困，打火弟兄輪番進入，繼續找人。婦人眼眶泛紅，不知如何是好，自己的家起火，女兒還受困火場。

大樓住戶：「叫他們趕快出來，有些就是門鎖起來，敲門都沒有人叫都在睡覺，有塑膠的味道出來很大。」

大樓住戶：「都沒辦出來用爬的出來，大樓住戶vs.記者，（整個樓梯間都是煙），看不到人看不到了啦。」

暗夜惡火把所有住戶嚇醒，大家只能挨家挨戶大喊快逃，慌張到連鞋子都來不及穿。





嚴重火警發生在21號深夜，基隆安樂區的樂利三街，台北生活家大型社區！據了解，二樓起火點，堆放大量雜物，仔細看，雜物堆到快到天花板，動線受阻、搜救難度極高！屋主說，火警發生前，有看到家門口對講機疑似短路起火，消防人員發現，應該是插座電源配線短路，疑似是起火主因。搜救過程，基隆消防局，仁愛分隊小隊長詹能傑，三度衝進火場，為了救出火場屋主的33歲女兒，不幸殉職，最終屋主的女兒被發現時，早被壓在厚重衣物與堆積物下方，沒了生命跡象，另外四名傷患，當中包含一名不慎觸電受傷的消防弟兄，火警一共造成兩死四傷。

基隆六合里里長潘德發：「這個也是我們可以說這個社區，30幾年來第一次碰到這個（大型）火災，（起火）住戶裡面雜物堆得非常多，媽媽（屋主）年紀很大，可能就是大家身體都有點不是很OK，所以就堆積一些衣物，或是一些雜物。」

火調單位一早重回現場，要釐清真正起火原因，但無法否認的是，屋內堆積如山的雜物，恐怕就是這一起火警，造成嚴重傷亡的罪魁禍首。

