即時中心／林耿郁報導

基隆市成功二路一戶連楝式的鐵皮民宅，28號凌晨突然間發生大火，火勢相當猛烈，並波及多間週邊房屋；消防員派出大隊人馬前往灌救，成功救出96歲的獨居老婦人；但整棟房屋仍付之一炬。

慘遭祝融！據消防隊資訊，今（28）天凌晨0時36分獲報成功二路民宅火警，立即派出31名消防人員、15台各式車輛前往灌救。

到場時火勢已十分猛烈，火舌不斷從窗戶竄出，部分鐵皮被燒得通紅，且延燒至週邊其他房屋；經過一個多小時灌救，火勢終於撲滅，並救出一名96歲的老婦人。

廣告 廣告

快新聞／基隆暗夜惡火！鐵皮屋「燙到發紅」 駭人景象曝光了

其他房屋遭波及。（圖／民視新聞）

初步了解，由於該區域恰逢台電停電作業，老婦人可能使用其他照明方式，不慎引起火災；有鄰居表示，三年多前這名獨居老婦人，也因使用電暖爐未注意，造成一次火災，這已經是第二次失火；但真正的事故原因，仍待相關單位進一步調查釐清。

快新聞／基隆暗夜惡火！鐵皮屋「燙到發紅」 駭人景象曝光了

消防員遠程灌救。（圖／民視新聞）

原文出處：快新聞／基隆暗夜惡火！鐵皮屋「燙到發紅」 駭人景象曝光了

更多民視新聞報導

香港大火已83死77傷！300人仍下落不明

香港大火／包商黑歷史曝光！網批「報價貴6億」為省錢出事

雙北「這6區」快關門窗！雙和市場火警濃煙狂竄 1男二度燒燙傷

