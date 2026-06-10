基隆暗夜「卡拉ok械鬥」！少年腹背遭刺穿急救醫

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基隆市昨（9日）發生卡拉ok的持刀械鬥，2派青少年衝突時，有1名少年腹背遭刺穿，當場噴血倒地，所幸送醫緊急撿回一命。

基隆市仁愛區9日下午發生卡拉ok械鬥喋血案件。 （示意圖／中天新聞）

警方初步調查指出，事件發生在基隆市仁愛區一間卡拉OK店，昨日下午多名青少年相約到場唱歌聚會。期間，受傷的少年與隔壁包廂另一名未成年少年，因在走廊行走時發生擦撞，雙方當場爆發口角爭執，氣氛迅速升高，後續各自返回包廂後仍未平息情緒。

據了解，帶頭的受傷少年疑似覺得不滿與吃虧，隨即聯繫同行友人，一群人情緒激動之下強行闖入隔壁包廂，並對對方成員動手圍毆。未料衝突過程中，對方包廂內一名少年疑似早已攜帶刀械防身，在混亂拉扯與肢體衝突下突然揮刀反擊，造成帶頭少年腹部與背部遭刺傷倒地，現場血流不止，另有同行少年手部也遭劃傷。

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現場其他消費者見狀發現事態失控，地面明顯可見大量血跡，擔心發生更嚴重傷亡，立刻撥打電話報警求助。救護人員趕抵後，發現傷者失血狀況嚴重，立即進行止血與初步急救處置，隨後火速送往醫院搶救。

至於目睹過程的少年女友，見到男友滿身是血情緒崩潰，在醫院當場痛哭失聲。所幸經醫療團隊全力搶救後，該名少年目前已脫離生命危險。警方表示，涉案雙方人員均為未成年人，已將相關涉案者帶回調查，並查扣現場刀械，後續將持續釐清衝突起因、攻擊動機及刀械來源。

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