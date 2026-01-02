基隆月眉土資場有條件重啟 須待興隆街修復、每日80車次

基隆市月眉土資場是市內惟一可以接收營建廢棄物的場地，民國111年雖通過復營運計畫，居民對環境、安全上仍有疑慮，歷經3年溝通協調後，基隆市政府都市發展處2日表示，有限度同意業者自今年起重啟收容作業，除每日通行從原240車次降為80車次外，還須待暖暖區興隆街道路修復後才能營運。

去年8月議會赴月眉土資場考察，議會請市府強化監督管理，都發處要求業者建置完成源遠路交通科技執法及暖江橋安全監測系統，並要求業者建立內控記點制，將拒絕嚴重違規的砂石車進場，也要求業者負起周邊道路的維護責任，發現路面坑洞須立即修補，以及至少每2年1次重新刨鋪作業，確保道路品質與用路安全。

都發處表示，市府後續除每月辦理聯合稽查外，也將成立「監督管理委員會」，未來將定期召開會議並對外公開會議紀錄，期望未來土資場重啟後，除滿足基隆市各項公共及民間建設工程的土方需求外，發生土石崩落等災害時，亦可緊急支援作為棄土去化場地，協助提升搶災與復原效率。

都發處強調，市府已與業者簽訂協議書，如有違反將依協議書內容及相關規定將對業者裁罰，後續將以最高標準嚴格監督業者依規定營運，維護交通安全及減少環境衝擊。

無黨籍議員林旻勳及陳冠羽都要求市府嚴格把關、監督，務必將土資場對地方所造成的衝擊降到最低，不要犧牲居民的交通安全及權益。