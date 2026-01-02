基隆月眉土資場重啟！每日限80車次、興隆街修好才放行
月眉土資場是基隆市境內惟一可以接收營建廢棄物的場地，2022年雖通過復營運計畫，但在地居民始終有疑慮。歷經3年的溝通及協調後，基隆市政府都市發展處2日表示，有限度同意業者自今年起，重啟收容作業，除每日通行車次降為80車次外，且需待暖暖區興隆街道路修復後，才能正式收容。
今年8月，議會赴月眉土資場考察，要求市府務必強化監督管理。都發處則是要求業者建置完成源遠路交通科技執法及暖江橋安全監測系統，並要求業者建立內控記點制，違規砂石車嚴重者將被拒絕進場，以嚇阻司機違規。另外，也要求業者負起週邊道路的維護責任，發現路面坑洞須立即修補，並至少每2年進行一次重新刨鋪作業，以確保道路品質與用路安全。
都發處表示，市府後續除每月辦理聯合稽查外，也將成立「監督管理委員會」，目前正進行法制作業，未來將定期召開會議並對外公開會議紀錄。期望未來土資場重啟後，除滿足基隆市各項公共及民間建設工程之土方需求外，發生土石崩落等災害時，亦可緊急支援作為棄土去化場地，協助提升搶災與復原效率。
都發處強調，市府已與業者簽訂協議書，如有違反將依協議書內容及相關規定將對業者裁罰，後續將以最高標準嚴格監督業者依規定營運，維護交通安全及減少環境衝擊。
無黨籍議員林旻勳表示，市府先前承諾過將嚴格監督業者在道路養護、橋梁安全、交通號誌與動線，以及路面粉塵與污水排放等方面疑慮，請市政府各相關單位嚴格把關監督！務必將土資場對地方所造成的衝擊降到最低！
無黨籍議員陳冠羽說，市府的說法確實回應了地方的疑慮，但重點在於「是否做得到、做多久、誰來負責驗證」。他要求市府的監督委員會應納入地方居民代表及相關專業委員，並即時公布違規與裁罰情形。他強調，任何營運都不應以犧牲社區的生活品質與安全為代價；月眉土資場是否真能「有限度、低衝擊」運作，必須交由制度與事實來證明。
