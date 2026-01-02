基隆月眉土資場 市府同意有限度重啟收容

（中央社記者王朝鈺基隆2日電）基隆市月眉土資場於111年底取得復營運許可，市府考量地方關切事項，業者已有改善措施，有限度同意今年起重啟收容。初期每天通行車次由240下修為80，且須待興隆街道路修復後才可開始。

位於基隆市信義區的月眉土資場，民國108年11月因大雨造成場區南側部分土石溢流，遭市府勒令停業。111年12月16日取得復營運許可，但地方對過往砂石車違規行駛、管理不善等營運問題仍存有高度疑慮。

市府都市發展處今天表示，歷經3年與地方溝通及蒐集意見後，已要求業者完成科技執法及橋梁安全監測設備建置，業者並具體承諾配合後續路面維護、環境監控等多項措施，考量地方關切事項已有具體改善措施，有限度同意業者今年起重啟收容作業。

都發處指出，市府要求業者建置完成源遠路交通科技執法，及暖江橋安全監測系統，並建立內控記點制，違規砂石車嚴重者將被拒絕進場，以嚇阻司機違規，另要求業者負起維護道路責任，發現路面坑洞立即修補，並至少每2年重新刨鋪確保用路安全。

都發處表示，月眉土資場重啟後，市府除每月辦理聯合稽查外，也將成立「監督管理委員會」，現正展開法制作業，未來將定期召開會議，並對外公開會議紀錄，讓監督機制公開透明。

無黨籍市議員陳冠羽說，市府同意土資場重啟，就必須承擔「事中即時介入、事後確實究責」的政治與行政責任，並持續要求市府定期提出營運監督報告，確保居民的交通安全，不再成為被犧牲的成本。

無黨籍市議員林旻勳表示，月眉土資場主管機關雖為都發處，但牽涉市府多個局處，例如工務處的道路養護問題、交通處的號誌問題，及環保局的路面粉塵、水源水質問題等，呼籲市府務必嚴格監督業者。（編輯：黃世雅）1150102