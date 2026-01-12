基隆月眉土資場1／16重啟 優先去化在地土方

基市府都市發展處12日表示，基隆市月眉土資場16日重啟收容，市府會要求以「在地優先」為原則，解決基隆市土石方去化，有餘裕再協助鄰近縣市。圖為月眉土資場。（基市都發處提供／徐佑昇基隆傳真）

內政部國土署自1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯單申報，引發業者反彈認為將導致土石方無處可去，全台各地都出現停工。針對相關議題，基市府都市發展處12日表示，基隆市月眉土資場16日重啟收容，市府會要求以「在地優先」為原則，解決基隆市土石方去化，有餘裕再協助鄰近縣市。

國土署1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，引發業者反彈，合法收土場域紛紛拒收，土石方無處可去，工程因而無法推進，全台各地都出現停工。

基市府都發處長謝孝昆表示，配合興隆街邊坡階段性修復工程15日完成，月眉土資場將於16日重啟收容，雖計畫核定每天可進場240車次，為減輕衝擊，初期每天降為80車次，預估每車次可載運12立方公尺土石方，將視實際情況逐步調整提高車次。

針對國土署新制導致土方去化問題，謝孝昆回應，市府近期收到在地營造公會及相關業者陳情，理解業界面臨的困境，加上基隆市將陸續推動老舊校舍改建工程，及都更與民間開發案逐步推動，預期會產生相當規模的土方去化需求。

謝孝昆表示，在配合中央要求營建剩餘土石方在地去化的政策下，月眉土資場目前容納量尚有340萬立方公尺，重啟收容後，市府會確保基隆市各項重要公共建設，例如校舍改建及民間工地工程需求的建設計畫不受影響。

謝孝昆強調，市府也會落實車輛動線管理、道路橋樑監控、灑水清潔抑塵、噪音管制與運輸時段控管，並要求營運業者建立內控記點制，違規嚴重者將被拒絕進場，另針對暖江橋監測數據出現異常或達警戒值時，將即時啟動應變機制，確保周邊交通安全與環境影響。

