基隆東岸停車場整修 月底完工 不再卡人

基隆市東岸停車場整修工程11月底前將完成，停車格位經過調整，不會再發生「車進得去、人出不來」的窘況。（張志康攝）

基隆市東岸停車場的停車格因為畫得太小，常讓人「車停得進去、人卻出不來」，再加上動線規畫等問題，民眾詬病許久。微風集團今年7月展開停車場的整修工程，將改善停車問題，工程可望在11月底前完工，讓民眾停車不再「卡卡」。

基隆市東岸停車場在民國92年啟用，迄今已經22年，因為鄰近基隆廟口夜市及市區，是許多外地旅客進入基隆後的停車首選。微風集團接手東岸停車場的經營後，今年7月斥資上億元展開停車場的整修工程。

整修工程有停車場地坪的重新鋪設、牆面的改善以及照明的改善外，也修改停車場洗手間等處。

另外，微風集團也重新規畫停車格位，改善以往車格「畫得太小」的問題，例如2根柱子間有4格車位則改畫成3格，避免民眾發生「車進得去、人出不來」的窘況。

原先東岸停車場有666個汽車停車位，整修後停車格位數減為609格。據了解，除停車場電梯將在11月底才能完工外，最後修整的B4停車空間將在11月中完工啟用。

市長謝國樑表示，他曾開車帶小孩去東岸停車場停車，當時就發現停車格位狹隘的問題，隨著微風集團改造停車空間，除了解決漏水的困擾，也會改善通風、照明及加大停車空間，讓環境更舒適。

謝國樑指出，目前市府與東岸商場原營運業者主富公司（NET）仍有法律糾紛，因此先針對地下停車場整修，商場部分要待訴訟定讞後才會展開。他強調，隨著東岸商場完成整修後，將可讓基隆人體驗到好的百貨公司。