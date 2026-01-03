基隆東岸郵輪廣場工程收尾 1月7日起封閉臨時通道

基隆市政府正在進行的東岸郵輪廣場串接工程，已經進入尾聲，為進行鋪面工程，將自1月7日起暫時封閉港區的行人臨時步道。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

為串接基隆港區與市區，基隆市政府自111年起，便展開東岸郵輪廣場串接工程。市府都發處3日表示，由於工程已經進入最後階段的臨海側鋪面，將於7日到2月8日期間，封閉基隆港內港側的臨時行人通道。

「基隆港東岸郵輪廣場串接工程」自111年起動工興建，打算從基隆港區的興建一座鋼構平台，橫跨中正路上方到市民廣場。完工後，民眾除可以藉由這個平台橫越交通流量大的中正路外，也能夠在臨港區的平台上眺望基隆港內港的風景。

依原先的設計，這座鋼構平台還會透過走廊與現行的微風東岸商場串接，但由於目前東岸商場仍有法律訴訟正在進行，市府去年就公布，在法律訴訟定讞前，暫停串接的相關工程。未來完工後，僅能從市民廣場及海洋廣場方面進出平台。

都發處表示，目前平台工程施工廠商已經陸續完成主要跨路段鋼構平台搭建，橋梁預鑄階梯吊裝、雨遮玻璃、橋樑防護欄杆及電梯外觀鋁包版等工項。工程近期因準備施作臨海側鋪面，進入收尾階段。

市府為考量施工安全，將自1月7日至2月8日封閉海洋廣場至基隆港務大樓之臨時行人通道，屆時將有義交指揮提醒，請民眾依改道路線通行，待施工完成後再開放通行，造成不便敬請見諒。

在行人通道封閉期間，民眾要來往文化中心到海洋廣場，可以自富狗橋或喜豬橋穿越信一路與仁一路，抵達微風東岸商場，再自仁二路側循行人穿越道，即可抵達海洋廣場。

