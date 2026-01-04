基隆某大樓老翁10樓墜落命危 送醫搶救中

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕基隆市消防局今日下午1時45分接獲民眾報案指出，一名70多歲老翁從成功一路附近的大樓10樓墜落至1樓，消防局立刻派遣救護人員趕往現場，抵達時發現老翁已無呼吸心跳，利用頸圈固定後搬上救護車送往醫院搶救。警方同時也獲報到場，正釐清老翁墜樓原因。

警方初步調查，墜樓的老翁年約70多歲，約住在10樓，不知為何會墜落，目前已調閱監視器及詢問周邊鄰居釐清原因中。

救護人員趕抵時，發現老翁癱軟倒在路旁，仔細檢查發現已無呼吸、心跳，緊急利用頸圈及長背板將其固定後送往基隆長庚醫院搶救。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

北京神盾失效! 委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中崩潰

女網紅健身教練侵門踏戶嘿咻人夫！囂張傳訊「無套內射」嗆人妻

嘉義台82快速道路小客車高速行駛自撞 駕駛拋飛摔落路面

川普曬馬杜羅上銬照 宣稱將接管委內瑞拉直到過渡完成

