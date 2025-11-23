基隆某宮廟驚傳氣爆…翁「疑似拜拜直接遭炸飛」倒血泊中身亡
社會中心／基隆報導(13:51更新老翁身亡)
基隆一處宮廟今天上午8時許發生一起疑似氣爆意外，一名湯姓老翁（88歲）直接被爆炸衝擊、臟器外露，倒在廟門前；救護人員到場後，連忙將人送醫搶救，但仍傷重不治。
警方於今（23）日8時25分許接獲報案，指基隆市中正區調和街一處廟宇疑似發生氣爆事件，隨即派遣中正分隊(51、92、警消6人)前往處理。從監視畫面顯示，湯翁當時站在香爐前點燃物品、疑似在拜拜，但不久後，香爐突然就爆炸。
當下，湯翁首當其衝，瞬間被噴飛、倒臥站不起身，旁邊的人見狀直接嚇傻，馬上上前查看並報警請求協助。救護人員到場後，發現湯翁倒臥血泊中，雖意識清楚但臟器外露，緊急將人送往長庚醫院。
據了解，湯翁到院時，情況已經非常差，送手術室緊急手術後仍身亡；至於詳細案情，仍待進一步調查釐清。
