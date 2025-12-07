基隆校園強化用水安全 市府補助清洗水塔與礦泉水保障師生

基隆市政府匡列災損金一千六百萬元就各公私立學校及幼兒園依實際需求補助礦泉水、更換飲水機濾芯及清洗水塔。（教育處提供）

記者楊耀華／基隆報導

因應油汙染自來水質事件，基隆市政府上週對各公私立學校及幼兒園依實際需求補助礦泉水、更換飲水機濾芯及清洗水塔，匡列災損金一千六百萬元，全面強化維護校園用水安全。

台水公司目前完成第一波包括信義區、仁愛區、中山區、安樂區及七堵區等二十八所學校檢測，並於上週完成水塔水複測，二檢水塔水結果經均為合格，市府持續協調台水公司排程其餘未受檢測之公私立學校及幼兒園，以確認水質安全。

教育處強調，無論學校是否為台水公司認定之受影響範圍，市府均全面補助水塔清洗、濾芯汰換及礦泉水採購所需經費，也持續與台水公司協調後續檢測，並且追蹤水質檢測名單與結果公告，讓親師生都能安心用水。