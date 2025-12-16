基隆槍擊命案！疑金錢糾紛引殺機 34歲兇嫌遭聲押禁見獲准

記者林盈君／基隆報導

本月14日，基隆發生槍擊命案，34歲盧姓男子與33歲鄭男有糾紛，相約談判之際，盧男持改造手槍射殺鄭男，並將屍體棄置保時捷車內，將車子開往大武崙工業區。盧男於15日上午落網，訊後移送基隆檢署偵辦，檢方複訊後，認為盧男統有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，15日晚間法院裁定羈押禁見。

基隆發生槍擊命案，兇嫌盧男遭聲押禁見獲准。（圖／翻攝畫面）

據了解，鄭男與盧男皆有天道盟同心會背景，2人原本是好友，未料卻因金錢發生糾紛，14日上午，雙方相約談判，盧男帶著林姓友人助陣，之後盧男與鄭男爆發口角，盧男竟持槍殺鄭男，並將屍體棄置車內。盧男落網後，因恐已逃亡之虞，被檢方聲押禁見獲准，林男則以6萬元交報，全案持續偵辦中。

廣告 廣告

基隆發生槍擊命案，兇嫌盧男遭聲押禁見獲准。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

一審判處7年4月！高虹安涉詐領助理費11萬 今高院二審上午10點宣判

基隆槍擊棄屍案！居民揭嫌犯「氣質乖巧」沾酒就失控、地方頭痛人物

副站長下班車禍昏迷！鏟子超人為「台鐵妹妹」集氣：請廣大鄉親幫忙

小黃司機嗆「家破人亡」！撞車行冒濃煙火光、刺鼻汽油味 驚險畫面曝光

