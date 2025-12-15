基隆槍擊命案！黑幫內鬨？天道盟男子胸口重彈傷亡 嫌犯駕車逃逸後落網

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

基隆市安樂區今（15）日驚傳槍擊命案。有民眾發現一輛停放在大武崙產業道路上的車輛內疑似有人陳屍，嚇得立即報警。警方到場後，發現車內男子胸部有一處彈孔，已明顯死亡，隨即封鎖現場展開調查。經查，死者為具有天道盟同心會背景的鄭姓男子，警方另循線鎖定同為天道盟成員的盧姓男子涉案。

基隆市安樂區今（15）日傳槍擊命案，鄭姓男子被發現陳屍車內。（圖／翻攝畫面）

警方發現陳屍在車中的鄭姓男子後，隨即成立專案小組，報請檢方偵辦。經循線追查，於今日上午8時許，在基隆市成功一路110巷附近發現盧姓男子的車輛停放路邊，隨即上前將人逮捕到案。早上一度傳出「嫌犯自行投案」，但警方澄清，是早上接獲報案後循線索展開追緝，才成功將人查獲。

盧男到案後供稱，自己在大武崙產業道路上以槍枝射殺鄭姓男子，後將鄭男的遺體放進車子後座後，另駕自己的車輛逃逸。警方為進一步採證與釐清案情，已將涉案車輛拖往基隆拖吊場，由鑑識人員進行細部勘驗。

警方指出，死者與盧男皆為天道盟同心會成員，初步研判可能為黑幫內鬨引發的槍擊命案；至於實際犯案動機、槍枝來源，以及雙方是否涉及金錢或其他糾紛，仍有待進一步調查。全案將朝殺人罪嫌方向偵辦。

