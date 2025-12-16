基隆槍擊棄屍案！居民揭嫌犯「氣質乖巧」沾酒就失控、地方頭痛人物

記者林盈君／基隆報導

本月14日，基隆發生一起槍擊命案，有天道盟同心會背景的盧姓男子，因與鄭姓友人有糾紛，2人相約談判時，盧男涉嫌持槍殺鄭男，之後將其棄屍保時捷車內，又將車子開往大武崙工業區旁才離去，而盧男也被警方循線逮捕。根據《中時電子報》報導，當地人士指出，盧男平時看起來「乖巧正經」，但一沾酒就會情緒失控鬧事，是當地的頭痛人物。

基隆發生槍擊命案，涉案的盧男遭檢方聲押。（圖／翻攝畫面）

據了解，現年33歲的盧男與34歲鄭男本為好友，未料雙方卻發生糾紛感情破裂，本月14日中午，盧男帶著林姓男子，分別開車前往蘆男住處談判。當時盧、鄭在車內談判時，坐在副駕駛座上的盧男，卻冷不防對著鄭男開了2槍，導致鄭男身亡，盧男隨即將鄭男遺體棄置其保時捷車上，最後將車子開往大武崙工業區旁。

鄭男家屬因遲遲聯繫不上，擔心發生意外，隨即報警處理。警方獲報後以車追人，於15日清晨尋獲鄭男車輛，並於車上發現其遺體，隨即調閱監視器面，發現盧男涉有重嫌，昨天上午9時許，將盧男逮捕到案，並在其住處搜出疑似犯案用槍枝。目前盧男犯案動機還在釐清，全案依殺人罪嫌移送基隆地檢署，檢方複訊後，盧男遭聲押，林男則以6萬元交保。

