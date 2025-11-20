基隆模式？聯合政府？藍白2026怎麼整合 李乾龍鬆口了

國民黨祕書長李乾龍（右）與副祕書長李哲華（左）。（周毓翔攝）

國民黨祕書長李乾龍20日在中央黨部公告中央委員選舉公告。對於民眾黨提倡「聯合政府」，有無可能藍白搭檔正副縣市長參選？李乾龍說，目前基隆市府是成功案例，但這看機緣，每個地方有不同機制，用聯合政府在地方政府合作，「我想也可行」。

李乾龍今和組發會主委李哲華在中央黨部公告第22屆國民黨中央委員選舉公告。李乾龍說，目前中央委員是190位，其中候補是一半，主席可以提滿，一般尊重現任連任，但目前有60位沒有意願連任，所以主席位提名滿190位，有意位參選的要找7位黨代表連署，就可以參加中央委員選舉。

針對藍白合，新北市長侯友宜認為，藍白合需要可接受的機制，李乾龍說，鄭麗文昨天講得很清楚，民調是非常可行的辦法，大家行之有年，如果沒有協商成功，那就用民調。李乾龍說，藍白合經過大罷免，是一個很成功例子，回顧2024年藍白破局，那是很痛苦的經驗，所以要記取經驗。

至於2026有無可能藍白搭檔正副縣市長參選？李乾龍說，目前基隆市府是成功案例，但這看機緣，每個地方有不同機制，用聯合政府在地方政府合作，「我想也可行」。

