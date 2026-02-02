基隆正妹議員宣布不爭取連任 澄清傳聞：不會向黨內制度挑戰

許睿慈宣布不爭取連任基隆市議員。（翻攝自許睿慈臉書）

民進黨基隆市議員許睿慈在黨內初選登記截止前未現身，沉默多日後，今（2日）她發聲明宣布不爭取連任，強調無論是否站在市議員的位置上，都將以不同身分持續投入公共議題、監督政策、服務市民，初衷不會變。

許睿慈具營養師身份，2022年被民進黨基隆市黨部徵召參選中正區議員，並順利高票當選，她因擁有高顏值獲網友關注。今年11月為九合一地方大選，但她在黨內初選截止前沒有現身登記，市黨部當時表示正在積極了解狀況。

許睿慈今日發布千字聲明，正式宣布不爭取連任，她指出，自己始終認為公共服務不是頭銜，而是解決問題、改善制度，她回顧任內政績，包括推動北台灣首部《學校午餐自治條例》、整併長照業務、成立長照所，在交通及公共安全領域，她也促使市府承諾汰換全市老舊公車。

許睿慈表示，是否參選，她始終慎重以對，但當政治討論過度負面化，網路揣測與抹黑常取代關注公共事務的本質，當民意代表實際做了什麼、制度是否因此改善，不再被認真檢視，這樣的氣氛，無論對民主或公共服務而言，都只會讓人更加灰心。

針對未登記黨內初選，許睿慈澄清，並非傳聞所說「領表卻不登記」，也非為省登記費而有所操作，強調自己不會挑戰黨內制度。聲明中她宣布，將不爭取市議員連任，無論是否站在市議員的位置上，都會以不同的身分，持續投入公共議題、監督政策、服務市民，形式將改變，但初衷不變，她將繼續大家努力，為城市盡責。

許睿慈強調，公共服務不會因為一場選舉才開始，也不會因為一場選舉而結束，不是勝負，而是承擔，不是位置，而是責任，未來她仍會站在公共事務現場，用專業守住原則，用行動回應信任，不因角色不同而沉默，「公共服務，是一條長路，我仍在路上」。





