基隆正濱漁港變寶萊塢！《驅魔男神》65人大跳洗腦主題曲

《叫我驅魔男神》主題曲〈恁阿公勒〉洗腦歌詞配上簡單舞步，將基隆正濱漁港化身成為大型寶萊塢歌舞現場。（圖／光盛影業）

《叫我驅魔男神》22日公布電影主題曲〈恁阿公勒〉，MV中林哲熹拿著台灣平民小吃透抽串燒搞笑開跳，而一身寶萊塢公主服的雷嘉汭展現婀娜舞姿，瞬間變換為「千手觀音」美翻，還有阿建巴吉瓦、張懷秋、江譚佳彥、高捷等一起熱舞助陣，將基隆正濱漁港化身成為大型寶萊塢歌舞現場，洗腦的歌詞，配上簡單又好記的「恁阿公舞步」，被網友大膽預言將是「2026尾牙神曲」。

《叫我驅魔男神》片中豪華盛大的歌舞場面，選在基隆正濱漁港取景拍攝。導演陳玫君認為這裡擁有台灣獨有的漁港市集氣氛，加上彩色街屋的繽紛視覺，能完美對應主角湯仔在漁港賣透抽的日常，也讓台味十足的生活場景，自然銜接寶萊塢風格的華麗歌舞。為了營造出奇幻喜劇與寶萊塢的跨文化視覺衝擊，美術組特別在漁港搭建市集場景，讓真實空間瞬間轉化為跨文化舞台，不只呼應故事從漁港出發的設定，也讓整段歌舞充滿在地生命力與國際感。

廣告 廣告

其實《叫我驅魔男神》在正濱漁港拍攝大型舞蹈場面並不容易，最大挑戰就是「場地難度爆表」，當地原有商家、漁船與裝置藝術無法任意移動，而且場景超大，佈置起來費時費力，加上不能封路、停車位有限，對劇組來說是一場硬仗。導演陳玫君笑說，幸好製片團隊超神，提前與當地漁民溝通、靈活調整拍攝時段，以及獲得基隆在地居民的熱情配合，才讓這場65人同時上陣的歌舞場面順利完成。當天台灣與印度舞者、演員群在漁港市集裡排舞、走位、迎著海風拍攝，現場熱鬧程度宛如一場大型歡樂派對，拍出台灣難得一見的豪華歌舞場面。

《叫我驅魔男神》主題曲〈恁阿公勒〉一上線，洗腦旋律火速受到網友熱議。導演陳玫君笑稱最初的音樂想像就是「台灣布袋戲＋美國衝浪搖滾＋台客嘻哈＋寶萊塢」，因此在音樂指導建議下，力邀風格幽默、節奏感強烈的創作者余昊益Howie操刀製作。Howie看完劇本後迅速進入狀況，研究大量寶萊塢電影主題曲作為編曲，將印度傳統打擊樂與節奏結構，以及複雜的印度音樂拍子與旋律，融合在台灣流行音樂當中，同時以「台灣接地氣的幽默感」為核心創作歌詞，轉化為台灣觀眾一聽就懂、一聽就上癮的強節奏流行曲。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

犯案前一天戶頭僅剩39元！張文帳戶乾淨單純 母每季匯3萬

手搖飲「大露LOGO」挨轟道歉難止血 「最強珍奶股」跌半根逾7％

與鄭捷相似處為「自戀式復仇」 精神科醫：張文更可怕決絕