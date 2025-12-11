基隆步道政績引論戰 議長、市府隔空喊話

（中央社記者王朝鈺基隆11日電）基隆市獅球嶺砲台周邊步道今天啟用，議長童子瑋提前在臉書開箱。市府副發言人鍾明指童子瑋搶先3天「收成」喜悅；童子瑋直指這次的攻擊是市長謝國樑授權，呼籲謝國樑出來討論。

童子瑋7日在臉書發文，提到他持續爭取獅球嶺砲台和周邊步道改善，終於有了階段性的成果，整修工程都已完成，即將在下週正式啟用。

基隆市政府副發言人鍾明昨天回應，感謝童子瑋階段性的錦上添花，搶先3天替市府報喜。市府團隊從藍圖、播種、灌溉，最後再由童子瑋搶先3天宣傳市府過去1年的努力，這份「收成」的喜悅，相信所有基層人員感受更深。

廣告 廣告

童子瑋今天提出2020年的臉書發文作為證據表示，從上任開始就積極向前任市府爭取，更在謝國樑任內多次討論。面對謝國樑動員市府資源造謠攻擊，「我的態度也很清楚，從今天開始，我就不會忍讓，因為我從不畏戰」。

童子瑋說，自己不會針對剛上任沒幾天，本來就搞不清楚狀況的副發言人，因為明眼人都知道，選舉將至，這次的攻擊就是謝國樑授權，市府不用派打手，請直接讓謝國樑出面與他討論。

對此，基隆市政府副發言人林廷翰表示，市府對此已經論述，不會再回應。（編輯：黃世雅）1141211