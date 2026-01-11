基隆歲末祝福感恩會 鄉親不畏低溫前來參加

基隆歲末祝福感恩會1月10、11兩日於基隆靜思堂舉行，2675位鄉親前來參加，一同祈願新的一年平安、吉祥，基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳、基隆市議會議長童子瑋、基隆市民政處長呂謦煒、基隆市衛生局長張賢政、基隆市社會處副處長盛慧中、基隆市政府簡任秘書駱文章、及多位市議員、校長、里長及許多社會賢達人士一同參加這兩天的歲末聚會。

靜思精舍德宇法師、德玵法師帶來證嚴法師及全球慈濟人的祝福，德玵法師表示，2025年台灣遭受了多次天災的侵襲，七月丹娜絲颱風來襲造成嘉義地區2000多戶民宅受損，到了九月，丹娜絲風災受損的房屋修繕都還沒完成，花蓮光復又遭受樺加沙颱風造成的馬太鞍溪溢流，當時，我們看到全台鏟子超人來到當2地幫助鄉親清掃整理家園，在台灣我們遇到天災的侵襲，而在海外除了天災，還有人禍，因為發生戰爭，造成災民流離失所，當我們平安且有能力時要當別人生命的貴人，有福之人要付出愛心及能力！

回顧慈濟人在基隆2025年慈善足跡，看到了志工前往瑞芳、貢寮、雙溪進行往診，每月的發放、協助弱勢家庭進行房屋修繕，志工們也走入機構進行關懷、寒冬街友關懷、鼓勵照顧在學子女的新芽獎學金、陪伴長者在地安老的巷弄長照站等。

證嚴法師表示，人生短短幾十年，應該要回饋人間、做有益眾生之事，台灣無以為寶，以愛以善為寶，天地人間的平安就是福，我們要知福惜福再造福，但願人人愛的力量，充分永恆在人間，愛要一直這樣傳下去，這就叫做德行，愛的行動叫做積德，傳德給子孫，比傳錢財給子孫更有價值，請大家時時多用心，發揮愛的能量！

慈濟志工還在外場規畫多個攤位，有書畫志工現場揮毫的春聯、運用押花素材製作的DIY、手作新鮮小品花、邀請親子同樂的唱玩靜思語、祈願樹，靜思堂內有合唱團的優美歌聲外，戶外廣場還有志玄文教基金會古箏班的學員以悠揚古箏樂曲陪伴大家度過溫馨的周末。

慈濟基金會表示，每一年慈濟歲末祝福感恩會就像是與鄉親的年終聚會，除了回顧一年來全球時事、慈濟人全球慈善足跡外，更歡迎鄉親們一起加入志工行列、親幫親鄰幫鄰。

(撰文、拍攝：李佩璇)