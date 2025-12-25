基隆歷史建築漁會正濱大樓屋簷遭撞損 擬裝防撞桿

（中央社記者王朝鈺基隆25日電）基隆市歷史建築「漁會正濱大樓」屋簷遭大貨車擦撞受損，水泥塊掉落至路面，市府將邀請文資委員研議修復方式，並要求肇事者負擔修復經費，另研議加裝防撞桿，藉此提醒用路人。

基隆市政府文化觀光局22日上午近9時獲報，漁會正濱大樓後方位於中正路393巷出入口處，大樓屋簷受損大片水泥塊掉落，經調閱監視器畫面，發現屋簷遭大貨車擦撞，肇事駕駛已離去，立即通報警方協助處理。

文觀局副局長鄭鼎青今天表示，會盡快協調文資委員到場勘查，研議後續修復方式，並依文化資產保存法規定，要求肇事者負擔回復原狀所需費用，若肇事者無意處理，將依同法第106條毀損歷史建築，處以新台幣30萬元以上、200萬元以下罰鍰。

廣告 廣告

此外，鄭鼎青指出，印象中未曾發生類似事件，由於大樓屋簷突出範圍幾乎與人行道切齊，且中正路393巷路幅狹窄，經常有車輛進出巷弄，文觀局將研議在路口轉角處加裝防撞桿，藉此提醒用路人，避免類似事件再度發生。

昔稱「水產館」的漁會正濱大樓建於1934年，當時內部有台灣水產會社魚市事務所等單位，且有郵局、理髮室、食堂、旅館及浴場等，頂樓天台還有氣象觀測所及信號台，加上當時周圍建物群，成為引領風騷的漁業行政中心。

基隆區漁會於1962年價購取得大樓，1963年起遷到大樓內辦公，隨著榮景不再，最終閒置，市府於2002年登錄大樓為歷史建築，漁會2015年同意將大樓捐贈市府，經市府整修後，2021年12月完成驗收。（編輯：李錫璋）1141225