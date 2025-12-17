基隆死亡車禍！休旅車疑失控先撞機車再衝橋墩 女騎士獲救、駕駛不治

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

基隆市信義區昨（16）日深夜發生一起死亡車禍。一名張姓男子駕駛黑色休旅車，經過基隆港東岸聯外道路匝道路口時，車輛不明原因失控撞上林姓女子騎乘的機車，之後再衝撞上橋墩才停下，猛烈的撞擊力道讓汽車車頭嚴重毀損。被撞的林姓女騎士送醫後脫險，不過肇事的張姓男子在送醫後宣告不治。

張男駕駛車輛疑似失控，先撞倒騎乘機車的林姓女子，隨後車頭正面撞上高架道路橋墩。（圖／翻攝畫面）

基隆市消防局於昨日深夜10點45分接獲這起報案。當時56歲張姓男子行經基隆市信義區台62線孝東路交流道時，疑似車輛失控，先撞倒騎乘機車的55歲林姓女子，隨後車頭正面撞上高架道路橋墩。被撞女騎士後腦勺受傷，但意識清楚，送醫後脫離險境。張男駕駛的黑色休旅車車頭在強力撞擊下嚴重變形，張男受困昏迷在駕駛座，失去生命跡象，送往基隆醫院搶救後仍宣告不治。

警方到現場採證後，並未發現違禁品，且雙方皆無酒駕情事，詳細的事故原因和過程仍待進一步調查釐清。

被撞林姓女騎士後腦勺受傷，但意識清楚，送醫後脫離險境。（圖／翻攝畫面）

