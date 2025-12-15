基隆死亡車禍！疑毒駕失控暴衝「沿路撞10汽機車」 1婦人枉死、2人輕傷送醫

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

基隆市仁一路今（15）日上午11時許發生死亡車禍，一名55歲楊姓男子駕駛白色自小客車，因不明原因失控，沿路追撞多部機車，並一路衝向路旁水果攤，直至撞上另輛黑色轎車後才停下，事故波及2輛轎車、8台機車，並造成3人受傷送醫，其中林姓婦人送醫時已OHCA，經急救後仍不治，另2人則是輕傷；經警消初步調查，駕駛車上疑似有搜出喪屍煙彈，目前已送往檢驗，是否涉及毒駕、及詳細事故原因尚待進一步釐清。

楊男今（15）日涉嫌毒駕，行經基隆市仁一路時突然暴衝，沿路衝撞至少2輛汽車、8台機車，釀1死2傷。（圖／翻攝畫面）

據監視器畫面顯示，該輛白色自小客車在駕車期間不斷的左右搖晃，行經仁一路一帶時失控暴衝，先是迎面撞上行走在路邊的林姓婦人，隨即沿路擦撞路邊多輛機車，直至衝向街邊的水果攤，猛力撞上一輛黑色小轎車才停下，現場雜物、機車車殼碎片四散，事故至少毀損8輛機車、2台轎車。

基隆市消防局在今中午11時7分許獲報後，立即派遣人車前往搶救，趕至現場後，發現老婦已無呼吸心跳，經送往衛生福利部基隆醫院急救後，仍宣告不治，另2名傷者則送往基隆長庚醫院，皆意識清楚。

經初步了解，員警在肇事車內搜出疑似喪屍煙彈，目前已查扣送檢，並將楊男帶回調查，酒測值為0，煙彈及唾液快篩均呈毒品陽性反應，後續將依違反《毒品危害防制條例》、《刑法》公共危險罪嫌送檢方偵辦。

◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

