基隆殉職消防員詹能傑曾參與多起大型搜救 同事眼中「熱心活潑的大玩偶」

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑英勇殉職，投入消防工作20年間救災不落人後，曾參與國道3號走山、花蓮地震大樓倒塌、太魯閣號出軌等大型搜救。同事回憶詹能傑一度哽咽講不出話，形容他個性活潑、熱心伸援，是大家的大玩偶，帶給同事許多歡樂。

民國107年花蓮強震，入住漂亮生活旅店201房五名中國籍旅客不幸罹難，參與搜救的基隆市特搜隊員詹能傑（圖）回憶當時情形，他形容現場就像三明治般樓層緊貼。照片攝於107年2月11日。（中央社）

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區昨晚一棟民宅2樓起火，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑三度衝入火場救人，疑因將面罩給予受困者吸入過量濃煙，不幸殉職。

基隆市消防局今天上午在臉書哀慟悼念，「小隊長，任務已經結束……我們會記得，祢為了救人而犧牲了自己。」

41歲的詹能傑警專23期畢業，從事消防工作約20年，曾任職基隆市消防局中正消防分隊、信義分隊、信二分隊，2024年擔任仁愛分隊小隊長。

詹能傑參與國內多起大型事故搜救，包括2010年國道3號走山、2015年復興空難救災、2018花蓮地震雲門翠堤大樓倒塌、2021年太魯閣號出軌等。

基隆市消防局曾在臉書上以「雷厲風行、率直鐵漢」形容詹能傑，指出他救災總是不落人後，順利完成交託使命，不僅擁有多項消防專業證照，更榮獲消防署消防績優救護人員。

曾與詹能傑共事的同事接受記者電訪表示，詹能傑在基隆從事消防服務約21年，與弟弟詹庭豪也曾同在基隆共事，去年弟弟調任桃園市消防局。

同事憶起詹能傑一度哽咽講不出話，他說，詹能傑平時是個熱心、活潑的人，只要他人有困難都會在第一時間伸援，就像大家的大玩偶，帶給同事許多歡樂。

同事透露，因詹能傑有許多專業證照，曾投入許多國內大型救災，有時救災後即使心裡有情緒波動也都自己消化，不會將負能量帶給大家。這次殉職憾事，大家都十分不捨，現在只希望詹能傑一路好走。

回顧過往訪問，詹能傑2021年曾與弟弟一同投入太魯閣號出軌救災，他當時表示，因遺體難以移出受困地點，是最難搜救的一次，他救災結束返回基隆後到廟裡拜拜，盼逝者能安息。

詹能傑當時回憶，救災結束後一度有點睡不著，但之後得知罹難者遺體已修復完畢交由家屬領回，心中大石頭也跟著放下，他相信多做善事並心存感激，好人會有好報。