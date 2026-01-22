基隆殉職消防小隊長3度進火場 「衣服堆得像山」竟成遺言

基隆社區住戶內堆滿大量雜物，導致搜救難度增加，消防小隊長詹能傑不幸殉職。（圖／翻攝畫面）

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區21日深夜發生火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑三度衝進火場，為救出受困女子不幸殉職，而該女也傷重不治。據悉，在詹能傑第三次進入火場前，還特別提醒隊友「屋內衣服堆得像山一樣，要小心不要碰到」，沒想到這成為他的遺言。

21日晚間10時許，基隆市消防局接獲報案指該社區2樓起火，隨即濃煙布滿整棟大樓。2樓女屋主雖幸運逃生，但其女兒受困屋內。仁愛分隊小隊長詹能傑三度進入火場執行核心搜救任務時，終於發現受困女子，但當時該女子已出現呼吸困難等狀況，詹能傑捨命將自己的空氣呼吸器面罩脫給女子使用，自己卻因此吸入大量一氧化碳昏厥，2人最終皆送醫不治。

根據《ETtoday新聞雲》報導，消防同仁透露，詹能傑前面兩次都搜救未果，第二次從火場出來時，還特別提醒隊友「門後雜物很多」、「屋內衣服堆得像山一樣」，若不小心碰到恐會全掉下來被壓住，千萬要小心。不料他換新的空氣瓶後第三次進入火場，便沒再醒來，這竟成為其最後的遺言。

根據基隆消防局資料，詹能傑為警專23期畢業，消防資歷近20年，曾參與0425國道三號崩塌、0204復興航空235號班機空難、1021普悠瑪號列車出軌、0402太魯閣列車出軌、0204花蓮震災雲門翠堤大樓倒塌等重大事故搜救行動。

他更擁有消防設備士證書、救助隊、EMT2、火災搶救初級班、化學災害搶救基礎班、國際人道組合訓練、船舶災害搶救訓練班、OPENWATER DIVER、ADVANCED DIVER、RESCUE DIVER救援潛水證照、災害防救訓練種子教官、安全駕駛種子教官等全方位專業證照及訓練，並於2019年榮獲消防署消防績優救護人員殊榮。

