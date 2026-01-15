基隆殯葬所增訂環保金爐費！ 使用費項目、尺寸一次看

基隆市政府113年底設置了環保金爐，市府修正了使用管理辦法，增訂焚燒紙錢、紙紮屋等使用費用。（張志康攝）

基隆市政府113年底在市立殯儀館設置了紙錢專用環保金爐，基於「使用者付費」原則，民政處打算修正「基隆市公立殯葬設施使用管理辦法」，將向環保金爐使用者收取焚燒庫錢、紙紮屋相關費用，預估每年可望為市庫增加1400萬元的收入。

民政處表示，89年制定的「基隆市公立殯葬設施使用管理辦法」，歷經了4次修正，前次修法在111年5月。這次修法的主要目的，在於反映公立殯葬設施整體營運成本，修正相關設施的收費標準，以及得減免使用規費之資格與減免標準。

廣告 廣告

因此，基隆市政府將法規名稱修改為「基隆市公立殯葬設施使用管理及收費辦法」。明確訂定了相關設施的收費標準。其中，民眾會關心的部分，則是在法規中增訂了「紙錢專用環保金爐使用費」。

基隆市政府113年底完成了基隆市立殯儀館的「紙錢專用環保金爐」，運轉時間自上午9時至深夜11時30分。考量市立殯儀館人力不足，去年編列278萬元委外代操作管理。今年持續採委外代操作，因灰渣清運及管理人力費用增加，市府代操費用增至新台幣400萬元。

為了減輕市庫負擔並基於「使用者付費」原則，在新版的使用管理辦法中，增訂了「紙錢專用環保金爐使用費」，按焚燒數量採累進費率計算，焚燒庫錢每包限重1公斤，30包以下收費新台幣1000元，31包至60包收取3000元。

另外，焚燒紙紮屋則區分為精緻型每件收費200元，竹架型每件收費400元。為配合爐口尺寸，焚燒物品限高120公分、寬160公分、深180公分以內，至於焚燒其他紙製品，例如紙蓮花、紙元寶等，每件收費200元。如以每名亡者焚燒60包庫錢計算，預估市庫可增加1400萬元收入。

更多中時新聞網報導

馬年送禮 台味當道

保健》極端飲控與高壓運動 才是復胖陷阱

腸胃健康顧牢牢 享受活力老年