基隆殯葬新制擬收金爐費 焚燒庫錢採累進計價

（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆市政府公告「基隆市公立殯葬設施使用管理辦法」修正草案，增訂環保金爐使用費，不分亡者戶籍，家屬焚燒庫錢、紙紮屋及其他紙製品都將收費，庫錢按焚燒數量採累進費率計算。

市府民政處長呂謦煒今天表示，市府已公告修正草案，將蒐集各界意見供研議後提送市府法規小組審查，接續提報市務會議討論通過後，依「規費法」規定送基隆市議會備查後公告實施。

依據公告內容，除修正法規名稱為「基隆市公立殯葬設施使用管理及收費辦法」外，並增訂「紙錢專用環保金爐使用費」，收費標準以不高於鄰近縣市為原則，焚燒庫錢每包限重1公斤，30 包以下收費新台幣1000元，31包至60包收費3000元，61包至90包收費6000元，91包至120包收費9000元，121包以上每包收費200元。

紙紮屋則區分為精緻型每件收費200元，竹架型每件收費400元，配合爐口尺寸，焚燒物品限制高度120公分、寬度160公分、深度180公分，至於焚燒其他紙製品，例如紙蓮花、紙元寶等，每件收費200元。

根據公告說明，市府斥資1360萬元於民國113年底完成設置「紙錢專用環保金爐」，運轉時間自上午9時至深夜11時30分，考量人力不足，去年編列278萬元委外代操作管理。

市府今年持續採委外代操作，因灰渣清運及管理人力費用增加，市府編列400萬元預算支應，為減輕市庫負擔並基於使用者付費，增訂收取使用費，如以每名亡者的家屬焚燒60包庫錢計算，預估市庫可增加1400萬元收入。（編輯：林恕暉）1150115