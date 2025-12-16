基隆毒駕撞死買菜婦收押 死者丈夫：不妥協告到底

（中央社記者王朝鈺基隆16日電）楊姓男子疑吸毒後開車，行經基隆市仁一路連撞汽機車，造成55歲外出買菜林姓女子死亡，法院今天晚間裁定楊男收押禁見。林女的丈夫說，絕不妥協要告到底，要看楊男能否被槍決。

包含這次在內，楊男今年已第5次被警方在車內查獲毒品，第3次毒駕，林女的丈夫今天在基隆市殯葬管理所悲痛表示，他有向警察表達「我絕不妥協，一定要告到底，看（楊男）能不能（被）槍斃」，為何不將楊男抓去關，放任出來亂撞人，無辜百姓就這麼被撞死。

廣告 廣告

他表示，他昨天載著妻子去買菜，他也順便理髮，心想妻子怎麼買菜買這麼久，打了5通、6通電話都沒人接，他心急來回現場3趟，因警察正忙著處理事故現場，直到他表達可能有名傷者是他的妻子，警察才予以回應，好好一個人就這麼被撞死。

他表示，已在南部買好房子，原本打算和妻子到南部過退休生活，毒駕、酒駕實在太嚴重，無辜百姓最倒楣，楊男已第3次毒駕無法原諒，不要再讓楊男出來害人，他一定要告到底，別想要用錢和解，一旦楊男放出來，又會有其他人受害。

楊男昨天上午疑吸毒後開車，行經仁一路連撞12輛汽機車，林女無辜受到波及，送醫急救後傷重不治，警方在楊男的車內發現喪屍煙彈2顆，初步檢驗二級毒品依托咪酯呈現陽性反應，經製作毒駕唾液快篩，楊男也呈現陽性反應。

警方詢後依涉犯殺人罪、公共危險罪，將楊男移送基隆地檢署，經檢察官複訊後，向基隆地方法院聲押禁見，法院開庭後，晚間7時5分裁定楊男收押禁見。（編輯：方沛清）1141216