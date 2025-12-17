基隆毒駕撞死60歲婦！死者夫怒吼「別想和解」：放走以後又會撞到誰？

記者林盈君／基隆報導

本月15日，基隆55歲楊姓男子，吸食毒品後駕駛汽車，行經仁一路時，失控撞死60歲林姓婦人，而楊男前科累累，過去還有多次毒駕事件，未料這次卻帶走一條無辜生命。對此，林姓婦人的家屬悲痛萬分，林婦丈夫更是揚言「別想和解」，直言不諱的表示，毒駕撞死人也不會判死刑，若放走揚男「以後又會撞到誰？」

基隆楊姓男子毒駕，失控撞死60歲林姓婦人。（圖／翻攝畫面）

據了解，當天中午，林婦出門買菜，卻被毒駕的楊男撞飛，還波及多台汽機車，讓林婦家屬非常悲痛。根據《中時新聞網》報導，林婦丈夫表示，自己退休並已在老家買了房子，原本計畫要跟妻子一起返鄉，如今卻天人永隔，堅持「一定會告到底」更表示「別想和解」，痛批楊男的行為不可原諒。

基隆楊姓男子毒駕，失控撞死60歲林姓婦人，圖為林婦身影。（圖／翻攝畫面）

